Ancelotti vê Brasil pronto para encarar o Japão: "Mente, coração e ideias claras"

Ancelotti durante entrevista coletiva na Copa do Mundo - (crédito: Foto: Reprodução)

Na véspera do duelo com o Japão, que ocorre nesta segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), em Houston, Carlo Ancelotti conversou com a imprensa. Assim, o comandante afirmou que o Brasil está pronto para o jogo decisivo pela Copa do Mundo e que tem que ter sabedoria, mente e coração para superar um adversário qualificado e organizado.

"Para o jogo de amanhã precisamos de muitas coisas: mente, coração e ideias claras. Temos que estar preparados para tudo que pode passar numa eliminatória, e numa eliminatória pode acontecer muitas coisas. O time está preparado, tem confiança, foi bem nos últimos dois jogos. O time está preparado para tudo que pode acontecer’ , frisou.

"É uma Copa do Mundo. O futebol é como você pode manejar a pressão dentro do que você pode fazer em campo. Ataque, defesa, jogar juntos. É um jogo que precisa disso. Jogaremos contra um rival forte, organizado, que tem qualidade. Precisamos ter, sobretudo, isto. Nesse sentido, ter ideias claras dentro de campo", acrescentou.

"Não é mata-mata, é só mata. Não tem jogo de volta. O Brasil tem a sorte que tem jogadores muito experientes nesse aspecto. A equipe tem muita sabedoria para esse tipo de jogo. Nesse aspecto, estou muito confiante", explicou.

Opinião sobre o lado do mata-mata

Com o fim da fase de grupos, Brasil, Inglaterra e Argentina ficaram de um lado com menos seleções tradicionais pelo caminho. Afinal, Espanha, Holanda, França, Alemanha e Portugal estão do outro lado do mata-mata. No entanto, Ancelotti discorda desta visão e volta a destacar o equilíbrio do Mundial e a frisar que não há um favorito à frente dos demais.

"Não concordo. Cada jogo é muito difícil. Há muitas coisas que temos que pensar. Há muita pressão. Precisamos focar a cada jogo. Se não formos bem amanhã, vamos para casa. Sigo convencido que até agora não há um favorito claro. Pode ser que algumas equipes possam ter ido melhor nesta primeira fase, mas não vejo um time favorito claro. É um Mundial muito equilibrado", salientou.

Evolução no Mundial

Diferentemente da atividade de sexta-feira (26/6), quando oito dos 11 titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos, todos os jogadores participaram normalmente da movimentação deste sábado (29/6). Casemiro, inclusive, foi o primeiro atleta a aparecer no gramado.

Na sexta-feira (26/6), Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha haviam sido preservados das atividades com bola. Apenas Vini Jr., Douglas Santos e Rayan trabalharam com o restante do elenco.

Por fim, Brasil chega embalado ao mata-mata após terminar a fase de grupos invicto. A equipe empatou com o Marrocos na estreia e, em seguida, goleou Haiti e Escócia por 3 x 0, garantindo a liderança do Grupo C.