Brasil se reabilita na Liga das Nações Masculina e derrota o Canadá

O Brasil venceu o Canadá por 3 sets a 2 na tarde deste domingo (28/6), em Ljubljana, na Eslovênia. - (crédito: Divulgação/Volleyball World)

Em busca da recuperação na Liga das Nações Masculina, o Brasil entrou em quadra na tarde deste domingo (28/6) e conseguiu uma vitória suada diante do Canadá, por 3 sets a 2 (25/17, 23/25, 28/26 e 17/15) , em Ljubljana, na Eslovênia.

A equipe de Bernardinho fizeram uma partida bem equilibrada e conseguiram liderar o placar em alguns momentos, mas os canadenses engrossaram o duelo e dificultaram a vida da equipe.

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Após três partidas sem vitórias, o time brasileiro tem mais quatro partidas para confirmar a vaga na próxima fase. Neste momento, a equipe ocupa a 8ª colocação e está na zona de classificação, enquanto o Canadá estaciona na 16º posição.

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O próximo compromisso do Brasil acontece no dia 17 de julho, contra a França, na Now Arena, em Illinois, nos Estados Unidos. Já os canadenses vão para o Japão, na Arena Osaka, no mesmo dia, contra a Argentina.

1º Set

O Brasil entrou em quadra disposto a mudar o cenário na competição e iniciou a partida na Arena Stoice com intensidade, vencendo o primeiro set por 25 a 17. O time brasileiro abriu uma boa vantagem nos primeiros momentos do duelo e viu os canadenses cometendo erros decisivos.

O ponteiro Adriano somou cinco pontos e foi o grande destaque da primeira parte.

2º Set

Mesmo com o bom início, os brasileiros diminuíram a intensidade no segundo e os canadenses aproveitaram para empatar, terminando por 25 a 23.

O central Jackson Howe comandou a equipe adversária para conseguir boa vantagem. Após alguns erros do Brasil, o Canadá fechou o segundo set com um erro de saque do ponteiro Arthur Bento.

3º Set

O terceiro set guardou as grandes emoções da partida, marcado por várias confusões do juiz de quadra. A equipe brasileira começou com a vantagem, mas os canadenses não se distanciaram no placar e os times revezavam a liderança.

O oposto Sharone Vernon-Evans era o destaque dos norte-americanos, enquanto Adriano e Arthur chamavam a responsabilidade para os sul-americanos.

Em vantagem, o Canadá teve algumas oportunidades para vencer o set, mas não conseguiu concluir. Arthur Bento, que tinha errado no segundo set, se redimiu e garantiu a vitória do Brasil com um belo ace, colocando 28 a 26 no placar.

4º Set

No quarto set, as equipes novamente protagonizaram um embate muito equilibrado. Sharone começava a desequilibrar para os canadenses, enquanto os brasileiros respondiam em bons ataques de Arthur e Adriano, além do central Judson. O Canadá confirmou a vitória por 25 a 22 após pedido de desafio da comissão técnica, em toque na rede do Brasil.

Tie-break

No tie-break, novamente os dois times mantiveram uma partida bem equilibrada na Eslovênia, com alguns erros que foram decisivos. Em um vacilo do Brasil quando a partida estava empatada, o Canadá conseguiu tomar a dianteira do placar com um belo ace de Sharone. A equipe de Bernardinho manteve o equilíbrio em quadra e conquistou a virada para fechar o jogo e reencontrar o caminho das vitórias.