Harry Kane brilha em virada da Inglaterra por 2 x 1 sobre RD Congo

O atacante da Inglaterra, Harry Kane (nº 9), comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida da fase de 32 da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo, no Atlanta Stadium, em Atlanta, em 1º de julho de 2026 - (crédito: ODD ANDERSEN / AFP)

A Inglaterra contou com o talento individual para virar o confronto contra a República Democrática do Congo por 2 x 1 e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. No gramado do Atlanta Stadium, nos Estados Unidos, Harry Kane brilhou e estufou as redes duas vezes para tirar a equipe europeia do sufoco e garantir a classificação. O próximo rival será o México.

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Com muitas dificuldades para criar, a Inglaterra precisou contar com sua grande estrela para evitar um retorno precoce para casa. Em grande parte do embate, esbarrou na forte defesa e organização congolesa. Inspirado, Kane furou o bloqueio com um cabeceio certeiro e uma pancada de pé direito.

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Os tentos o isolam como maior artilheiro da temporada europeia. São, agora, 61 gols. No Mundial da América do Norte, chega aos 5. Está ativo na disputa da artilharia. Está apenas um atrás de Mbappé, da França, e Messi, da Argentina. Ambos têm 6.









Com a ida às oitavas, a Inglaterra entrou num possível caminho do Brasil. Caso derrote a Noruega, a Seleção terá pela frente o vencedor entre mexicanos e ingleses. As equipes se enfrentam às 21h do próximo domingo (5/7), no Estádio Azteca, casa da equipe mexicana.

Frustração inglesa logo na largada

A energia congolesa assustou a Inglaterra logo no início do confronto. Commuita energia e rápidas trocas de passe, Congo tomou a dianteira já nos primeiros minutos. Com 6 minutos no relógio, Cipenga recebeu em profundidade de Mbemba pelo flanco esquerdo e fuzilou a meta de Pickford para fazer 1 x 0.

O English Team se abalou com o gol sofrido. Além de não conseguir se impor, cometia erros bobos em aspectos básicos, como em trocas de passe e posicionamento. Até a parada para hidratação, tinha muitas dificuldades para controlar a partida.

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A primeira chance veio às 29', com cabeceio de Bellingham, seguido por grande defesa de Mpasi. Cinco minutos depois, Wan-Bissaka salvou finalização de Rashford em cima da linha. O próprio lateral congolês também ajudava o time africano a responder. Em cruzamento para a área, Wissa carimbou a trave.

Pedra mole na água dura...

A Inglaterra voltou do intervalo com postura mais ofensiva. Empurrava o Congo para trás e chegava à área rival com mais frequência. Pelos flacos, a defesa congolesa tinha vida difícil. Wan-Bissaka e Masuaku afastavam bolas alçadas à área com frequência. Ainda assim, se fechava bem, assim como no primeiro tempo, e aguardava por um possível contra-golpe.

O individualismo, no entanto, falou mais alto. Aos 75', Gordon recebeu dentro da área, pelo lado esquerdo, e, mesmo fechado pela marcação, cruzou na medida para Kane cabecear para o fundo do gol. O empate deu sobrevida à Inglaterra. Mesmo ainda com certa dificuldade, tomou a dianteira novamente com a inspiração do camisa nove. Aos 85', o centroavante recebeu na entrada da área congolesa e bateu forte de pé direito, no alto do gol, para decretar a virada e a classificação às oitavas.

Ficha técnica:

Inglaterra 2 x 1 RD Congo

Segunda fase da Copa do Mundo de 2026 - jogo único

Data e hora: Quarta-feira, 1º de julho de 2026, às 13h (horário de Brasília)

Local: Atlanta Stadium, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)

Assistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordânia)



Assistente 2: Ahmad Alroalle (Jordânia)



Quarto árbitro: Khalid Alturais (Arábia Saudita)

Gols: Brian Cipenga (RD Congo); Harry Kane (2x) (Inglaterra)

Cartões amarelos: Jude Bellingham (Inglaterra); Noah Sadiki (RD Congo)

Cartões vermelhos: (-)

Inglaterra

Jordan Pickford; Djed Spence (Eberechi Eze), Ezri Konsa, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones), Noni Madueke (Bukayo Saka), Jude Bellingham e Marcus Rashford (Anthony Gordon); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

RD Congo

Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku (Joris Kayembe Ditu); Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele) e Ngal Ayel Mukau (Edo Kayembe); Nathanael Mbuku (Meschack Elia), Brian Cipenga (Théo Bongonda) e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre