Lula elogia técnico da seleção e jogador Casemiro

Presidente Lula, ontem, com apoiadores, no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou nesta terça-feira (30/6) o técnico da seleção brasileira de futebol Carlo Ancelotti e o jogador Casemiro, que fez um gol na vitória do Brasil contra o Japão, na Copa do Mundo.

Bem humorado, Lula disse que “é fácil dar palpite”. A declaração aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, durante o o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar.]

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Lula revelou que chegou a temer a derrota do Brasil, logo após o gol da seleção japonesa. E que durante a partida, algumas pessoas que acompanhando o jogo com ele, pediam pela substituição do jogador.

"Ontem eu estava vendo jogo do Brasil e todo mundo que estava comigo dizia: 'tira o Casemiro, tira o Casemiro'. Quero agradecer ao Ancelottii por ele não ter tirado o Casemiro. É muito fácil a gente ficar dando palpite, mas que bom que ele não tirou o Casemiro", declarou.

Com entusiasmo, o presidente finalizou afirmando que o Brasil vencerá o próximo confronto. "O Brasil vai ganhar da Noruega, de 3 a 0”.