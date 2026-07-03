De Dunga a Gabriel Magalhães: o dado que conecta a Seleção ao tetra de 1994

*Por Ailton Bruno do Vale, do No Ataque

A vitória suada do Brasil sobre o Japão (2 a 1), que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, deixou um marco estatístico que remete à conquista do tetra em 1994. Diante da retranca nipônica, o zagueiro Gabriel Magalhães assumiu a batuta do time, igualando o recorde de passes certos de um jogador brasileiro em uma única partida de Mundial: 130 acertos.

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O feito é ainda mais impressionante quando comparado ao antigo detentor da marca, o capitão Dunga, que precisou de uma prorrogação para atingir o mesmo número na final diante da Itália.

Na última segunda-feira (29/6), a postura defensiva do Japão, que se fechou em linhas de cinco e quatro jogadores, obrigou o Brasil a rodar a bola pacientemente na retaguarda.

Nesse cenário, Gabriel Magalhães se destacou como o principal construtor de jogadas, a ponto de ser comparado, em tom de brincadeira, ao seu companheiro de Arsenal e futuro adversário nas oitavas, o norueguês Martin Odegaard.

No programa Concentração, o repórter Pedro Bueno, enviado especial de No Ataque aos Estados Unidos, exaltou a exibição luxuosa do zagueiro brasileiro. “O Magalhães [contra o Japão] foi o maestro, né? Que isso! Teve um momento ali que ‘fiquei em dúvida’ se estava vendo o Odegaard ou o Gabriel Magalhães. Acho que eles treinaram muito, fizeram a mesma coisa ali no Arsenal. Eu estava vendo um maestro, um camisa 10 ali, o nosso zagueiro”, brincou o jornalista.

Recorde de Gabriel Magalhães

A relevância do recorde de Gabriel Magalhães é amplificada pelo fator tempo. Enquanto Dunga estabeleceu 130 passes na histórica final de 1994 contra a Itália ao longo de 120 minutos, Gabriel Magalhães atingiu a mesma marca no tempo regulamentar contra o Japão.

O especialista em Seleção Brasileira de No Ataque, Samuel Resende, ressaltou os detalhes da marca histórica. “O jogo do Gabriel Magalhães foi o de um jogador do Brasil em uma Copa com mais passes certos desde que o SofaScore computa os números, acho que desde 1966. Foram 130 passes, o mesmo número do Dunga na final de 1994 contra a Itália. É claro que, obviamente, tem muitos passes de lado, porque ele é um zagueiro, é normal, mas tanto a assistência para o gol de Casemiro quanto em outras vezes ele conseguiu dar muitos passes verticais”

Ranking de passes certos em um jogo do Brasil na Copa:

Gabriel Magalhães: 130 em Brasil vs Japão – 2026

Dunga: 130 em Brasil vs Itália – 1994

Dunga: 113 em Brasil vs Suécia – 1994

Marquinhos: 108 em Brasil vs Japão – 2026

Dunga: 107 em Brasil vs Suécia – 1994

Gabriel vs. Haaland

O recorde e a fase iluminada de Gabriel Magalhães serão colocados à prova no próximo domingo (5/7), no MetLife Stadium. O adversário será a Noruega, e o zagueiro reencontrará seu maior rival de Premier League. “Tem uma pimenta aí nesse jogo que vai colocar frente a frente o Gabriel Magalhães com o Haaland mais uma vez. Para quem estava numa caverna nos últimos anos, os dois já tiveram alguns entreveros na Premier League, o Haaland pelo City e o Magalhães com a camisa do Arsenal”, lembrou João Vítor Marques, subeditor de No Ataque.