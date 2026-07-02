Copa do Mundo, 22º dia: confira jogos, horários e transmissões

A segunda fase da Copa do Mundo 2026 continua cheia de emoções, e nesta quinta-feira (2/7), mais três seleções avançam e outras três voltam para casa. O principal destaque é o confronto entre Portugal e Croácia, que colocará frente a frente os astros Cristiano Ronaldo e Luka Modric. A programação também terá a Espanha, de Lamine Yamal, enfrentando a Áustria, além do confronto entre Suíça e Argélia.
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No primeiro confronto de ontem, entre Inglaterra e RD Congo, a seleção europeia contou com o talento individual para virar o confronto para 2x1 e avançar para as oitavas. No gramado do Atlanta Stadium, nos Estados Unidos, Harry Kane brilhou e estufou as redes duas vezes para tirar a equipe europeia do sufoco e garantir a classificação. O próximo rival será o México.
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A energia congolesa assustou a Inglaterra logo no início do confronto. Com muita energia e rápidas trocas de passe, Congo tomou a dianteira já nos primeiros minutos. Com 6 minutos no relógio, Cipenga recebeu em profundidade de Mbemba pelo flanco esquerdo e fuzilou a meta de Pickford para fazer 1 x 0.
O time inglês de abalou com o gol sofrido, mas com muita insistência e postura ofensiva no segundo tempo, o empate deu sobrevida a Inglaterra, e aos 85 minutos, foi decretada a virada e classificação.
Um pouco mais tarde, a Bélgica protagonizou uma virada emocionante ao derrotar Senegal por 3x2, após sair de dois gols de desvantagem, e garantir a classificação. O duelo no gramado do Seattle Stadium, em Washington, mudou da água para o vinho com o tique do relógio. Durante boa parte do embate, os senegaleses foram superiores e pareciam já ter carimbado a vaga.
Mas com quatro minutos para o fim dos acréscimos, dois gols belgas encontraram caminho para a virada. E com pouco tempo marcado no relógio da prorrogação, a virada foi decretada.
Às 21h, os Estados Unidos saíram vitoriosos sobre a Bósnia por 2x0. Com um jogador a menos, a seleção da casa dominou a partida, dando raras chances aos adversários. Os gols foram marcados por Balogun, que foi expulso no segundo tempo, e Tillman, de falta, na segunda etapa, em uma falha do goleiro Vasilj. Essa é a terceira vez que o país chega a esta fase da competição - as primeiras foram em 1994, também jogando em casa, e em 2002. Com isso, Estados Unidos e Bélgica se enfrentam na próxima segunda-feira (6/7), às 21h, no Estádio Lumen Field, em Seattle.
Jogos de hoje
A rodada de hoje começa um pouco mais tarde, às 16h (horário de Brasília), com Espanha e Áustria, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A Espanha chega invicta para o mata-mata; na primeira fase, liderou o Grupo H ao empatar com Cabo Verde por 0x0, e venceu Araia Saudita por 4x0 e Uruguai por 1x0.
Já a Áustria, terminou como vice-líder do Grupo J, vencendo a Jordânia por 3x1, perdendo para a Argentina por 2x0 e empatou com a Argélia com 3x3.
De noite, às 20h, Portugal e Croácia se enfrentam no Toronto Field, no Canadá. O time de Cristiano Ronaldo chega à segunda fase pressionado a se provar na Copa do Mundo. O elenco estrelado não foi suficiente em uma fase de grupos cheia de polêmicas e de poucos bons momentos em campo, por isso o título inédito agora depende de ajustes no mata-mata
A Croácia não conseguiu engatar um bom futebol na fase de grupos, mas chega para o mata-mata com duas vitórias consecutivas. Depois de estrear com derrota para a Inglaterra por 4x2, bateu Panamá por 1x0 e Gana por 2x1, ficando com a segunda posição do grupo. O croata Luka Modric vai se despedir da seleção após a Copa, o jogo desta quinta, portanto, pode ser o último dele com a camisa 10 do país.
O vencedor entre ambos os duelos, se encontram nas oitavas no dia 6 de julho, segunda-feira, às 16h, em Dallas.
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Na madrugada de quinta para sexta, às 00h, é a vez de Suíça e Argélia entrarem em campo, no Vancouver Place, no Canadá. Depois de um empate frustrante com o Catar por 1x1 na estreia, a seleção da Suíça venceu a Bósnia por 4x1 e o Canadá por 2x1, se classificando em primeiro lugar no Grupo B.
Já a Argélia, tece um caminho mais turbulento no Grupo J, perdeu para a Argentina por 3x0 na estreia, venceu a Jordânia por 2x1, e se classificou em terceiro na chave graças a um empate emocionante contra a Áustria por 3x3.
Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de segunda-feira (29/6) da Copa do Mundo de 2026:
Espanha x Austria
Horário: 16h (Horário de Brasília);
Local: SoFi Stadium, Estados Unidos.
Onde assistir:
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TV aberta: TV Globo e SBT
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TV fechada: Sportv e NSports
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Streaming: Cazé TV e getv
Portugal x Croácia
Horário: 20h (Horário de Brasília);
Local: Toronto Field, Canadá.
Onde assistir:
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Streaming: Cazé TV
Suíça x Argélia
Horário: 00h (Horário de Brasília);
Local: Vancouver Place, Canadá
Onde assistir:
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Streaming: Cazé TV
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