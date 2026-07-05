Galvão faz revelação sobre Senna: "De vez em quando, falo com ele"

Em uma participação nostálgica no Charla Podcast, o narrador Galvão Bueno relembrou a amizade próxima que mantinha com Ayrton Senna, descrevendo o tricampeão mundial não apenas como um ídolo esportivo, mas como um irmão.

Durante a conversa com Bruno Cantarello e Beto Júnior, Galvão fez uma declaração comovente sobre a presença contínua do piloto em sua vida. Ao ser questionado se ainda pensa em Senna, o narrador foi enfático: "Eu tenho certeza, eu acho que de vez em quando ainda falo com ele", afirmou o narrador do SBT.

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Amizade fora das pistas

Muito além da relação profissional nas transmissões, a dupla compartilhava um lado pessoal marcado por grandes brincadeiras. Galvão revelou histórias inusitadas, como quando Senna colocou três cadeados em sua calça pouco antes de um embarque, ou as pegadinhas que ele costumava articular junto com o piloto Gerhard Berger, nos tempos de McLarebs, como a famosa colagem no passaporte do piloto.

O narrador destacou a personalidade generosa e reservada de Senna, lembrando que o piloto realizava ações de caridade, como a reforma completa de um hospital infantil de câncer em São Paulo, sem permitir que ninguém soubesse na época.

Dois "deuses" do esporte

Galvão Bueno reforçou a importância de Senna ao lado de Pelé. Para o narrador, ambos ultrapassaram a condição de simples ídolos e se tornaram verdadeiras lendas do esporte mundial. "Deus me deu de presente ser amigo dos dois", afirmou, ressaltando a gratidão por ter acompanhado de perto as trajetórias dessas duas figuras históricas.