Copa do Mundo, 25º dia: confira jogos, horários e transmissões

Brasil encara Noruega por vaga nas quartas de final - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Chegamos às oitavas! Após os jogos emocionantes de ontem para abrir a fase das oitavas, é a vez de mais dois times irem para casa e dois avançarem para cada vez mais perto da final.

O primeiro confronto de ontem , dia 4, foi entre um dos anfitriões Canadá e Marrocos, em Houston, nos Estados Unidos, que consagrou a seleção marroquina como a primeira classificada para as quartas de final, por 3x0.

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Os primeiros 45 minutos de jogo foram de domínio canadense, com grandes chances de abrir o placar, mas com defesas ainda maiores ainda. O confronto seguiu bastante caloroso, com seis cartões amarelos sendo distribuídos, dois para o Canadá e quatro para Marrocos.

Mas o jogo mudou logo no começo do segundo tempo, aos 4 minutos. O gol sofrido fez o Canadá partir com tudo em busca de um empate. Mas foi apenas Marrocos que balançou as redes.

Um pouco mais tarde, às 18h, a França bateu Paraguai com uma vitória magra de 1x0, em um jogo amarrado e com poucas chances de gol. Foi uma partida marcada por provocações e tentativas de intimidação, onde a França conheceu o “padrão” Libertadores de jogar futebol.

Esse cenário de empurra-empurra durou até os 19 minutos do segundo tempo, quando Doué fez ótima jogada individual pela esquerda, foi derrubado na área e ganhou pênalti para a França.

Leia também: França vence o Paraguai por 1 a 0 e vai às quartas de final

Jogos de hoje

Para iniciar o segundo dia de disputas das oitavas, Brasil e Noruega entram em campo neste domingo (5/6), às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Nova Jersey, Estados Unidos. A Seleção viverá uma situação incomum, ficando de frente a única equipe que nunca derrotou. Em quatro jogos contra a Noruega, perdeu duas vezes e empatou outras duas.

O Brasil passou à segunda fase como líder do Grupo C. Empatou com Marrocos por 1x1, mas venceu Haiti e Escócia pelo mesmo placar de 3x0. O saldo de gols deu a ponta à seleção brasileira. Na segunda fase, eliminou o Japão com vitória emocionante, decidida aos 50 minutos do segundo tempo com gol de Martinelli, terminando o jogo em 2x1.

A Noruega avançou ao mata-mata como vice-líder do Grupo I. Venceu Iraque e Senegal, mas foi goleada pela França. Na segunda fase, bateu a Costa do Marfim.

Finalizando o dia, às 21h, México e Inglaterra se encontram no Estádio Azteca, na Cidade do México. Quem vencer o embate vai encarar, nas quartas, a seleção brasileira ou a Noruega.

O anfitrião México terá novamente a chance de disputar uma partida decisiva em casa. A torcida tem feito festa e ajudado a pressionar os adversários. A seleção venceu os quatro jogos até aqui e não sofreu nenhum gol.

Com três vitórias e um empate, a Inglaterra chega também invicta, após ficar em primeiro no Grupo L, vencendo Croácia e Panamá, e empatando com Gana.

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos deste domingo (5/6) da Copa do Mundo de 2026:

Brasil x Noruega

Horário: 17h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Nova Jersey, Estados Unidos

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo e SBT

TV fechada: Sportv

Streaming: Cazé TV e getv





México x Inglaterra

Horário: 21h (Horário de Brasília);

Local: Estádio Azteca, México

Onde assistir:

Streaming: Cazé TV