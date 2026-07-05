Copa do Mundo, 25º dia: confira jogos, horários e transmissões

Chegamos às oitavas! Após os jogos emocionantes de ontem para abrir a fase das oitavas, é a vez de mais dois times irem para casa e dois avançarem para cada vez mais perto da final.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O primeiro confronto de ontem , dia 4, foi entre um dos anfitriões Canadá e Marrocos, em Houston, nos Estados Unidos, que consagrou a seleção marroquina como a primeira classificada para as quartas de final, por 3x0.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os primeiros 45 minutos de jogo foram de domínio canadense, com grandes chances de abrir o placar, mas com defesas ainda maiores ainda. O confronto seguiu bastante caloroso, com seis cartões amarelos sendo distribuídos, dois para o Canadá e quatro para Marrocos.
Mas o jogo mudou logo no começo do segundo tempo, aos 4 minutos. O gol sofrido fez o Canadá partir com tudo em busca de um empate. Mas foi apenas Marrocos que balançou as redes.
Um pouco mais tarde, às 18h, a França bateu Paraguai com uma vitória magra de 1x0, em um jogo amarrado e com poucas chances de gol. Foi uma partida marcada por provocações e tentativas de intimidação, onde a França conheceu o “padrão” Libertadores de jogar futebol.
Esse cenário de empurra-empurra durou até os 19 minutos do segundo tempo, quando Doué fez ótima jogada individual pela esquerda, foi derrubado na área e ganhou pênalti para a França.
Jogos de hoje
Para iniciar o segundo dia de disputas das oitavas, Brasil e Noruega entram em campo neste domingo (5/6), às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Nova Jersey, Estados Unidos. A Seleção viverá uma situação incomum, ficando de frente a única equipe que nunca derrotou. Em quatro jogos contra a Noruega, perdeu duas vezes e empatou outras duas.
O Brasil passou à segunda fase como líder do Grupo C. Empatou com Marrocos por 1x1, mas venceu Haiti e Escócia pelo mesmo placar de 3x0. O saldo de gols deu a ponta à seleção brasileira. Na segunda fase, eliminou o Japão com vitória emocionante, decidida aos 50 minutos do segundo tempo com gol de Martinelli, terminando o jogo em 2x1.
A Noruega avançou ao mata-mata como vice-líder do Grupo I. Venceu Iraque e Senegal, mas foi goleada pela França. Na segunda fase, bateu a Costa do Marfim.
Finalizando o dia, às 21h, México e Inglaterra se encontram no Estádio Azteca, na Cidade do México. Quem vencer o embate vai encarar, nas quartas, a seleção brasileira ou a Noruega.
O anfitrião México terá novamente a chance de disputar uma partida decisiva em casa. A torcida tem feito festa e ajudado a pressionar os adversários. A seleção venceu os quatro jogos até aqui e não sofreu nenhum gol.
Com três vitórias e um empate, a Inglaterra chega também invicta, após ficar em primeiro no Grupo L, vencendo Croácia e Panamá, e empatando com Gana.
- Leia também: Brasil encara maior teste da Copa em duelo contra a Noruega
- Leia também: Azteca se despede da Copa com duelo entre personagens marcantes do estádio
Confira horários, locais e onde assistir aos jogos deste domingo (5/6) da Copa do Mundo de 2026:
Brasil x Noruega
Horário: 17h (Horário de Brasília);
Local: Estádio de Nova Jersey, Estados Unidos
Onde assistir:
-
TV aberta: TV Globo e SBT
-
TV fechada: Sportv
Streaming: Cazé TV e getv
México x Inglaterra
Horário: 21h (Horário de Brasília);
Local: Estádio Azteca, México
Onde assistir:
-
Streaming: Cazé TV
Saiba Mais
- Copa 2026 Azteca se despede da Copa com duelo entre personagens marcantes do estádio
- Copa 2026 Brasil encara maior teste da Copa em duelo contra a Noruega
- Copa 2026 Sete jogadores da Seleção eliminaram Haaland em decisões desde 2020
- Copa 2026 Não basta marcar Haaland: sete brasileiros revelam a fórmula para vencê-lo
- Copa 2026 "Creio que jogarão juntos", admite Ancelotti sobre Vini Jr. e Neymar
- Copa 2026 Técnico da Noruega compara Haaland a máquina e Vinicius Junior a bailarino
- Copa 2026 França vence o Paraguai por 1 a 0 e vai às quartas de final
- Copa 2026 Brasil x Noruega: Martinelli deve herdar vaga de Paquetá
- Copa 2026 Orlando Gill, o goleiro que vendeu o próprio uniforme para salvar o filho e se tornou herói do Paraguai na Copa do Mundo
- Copa 2026 Arias marca, Colômbia vence Gana e avança para as oitavas da Copa