Salah projeta recomeço no Egito e lamenta eliminação para Argentina

O técnico do Egito, Hossam Hassan, conversa com o árbitro francês Francois Letexier, enquanto o atacante egípcio Mohamed Salah (camisa 10) observa, durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Egito, no Atlanta Stadium, em Atlanta, em 7 de julho de 2026 - (crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Três dias após a eliminação diante da Argentina, o atacante Mohamed Salah quebrou o silêncio e utilizou as redes sociais para avaliar a trajetória do Egito na Copa do Mundo.

Aos 34 anos, o maior artilheiro da história do país provavelmente encerrou sua segunda e última participação no torneio. Contudo, ele demonstrou otimismo e garantiu que o desempenho em 2026 marca o início de uma nova era para o futebol egípcio.

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A princípio, o craque publicou uma foto que mostra o elenco abraçado no gramado e reconheceu que a dolorosa virada sofrida contra os argentinos ainda machuca o torcedor.

Consequentemente, o sentimento de frustração domina o ambiente, visto que os egípcios seguravam a vitória até os 34 minutos do segundo tempo. Apesar do baque sofrido na reta final da partida, o capitão assegurou que a seleção projeta voos muito mais altos a partir de agora.

Nesse sentido, o camisa 10 mandou um recado direto aos torcedores para renovar as esperanças do país.

"Eu sei que vocês ainda estão chateados, mas prometo que farei tudo o que está ao meu alcance para garantir que isso seja um novo começo para o futebol egípcio no cenário internacional. A classificação para a Copa do Mundo não vai ser suficiente, e a participação também não. Esse time merece a confiança de vocês", escreveu o atacante.

Outros nomes do Egito

Além do protagonismo de Salah, o elenco contou com outros pilares fundamentais para construir a melhor campanha da história da nação em Mundiais. Ela superou as participações discretas de 1934, 1990 e 2018, quando os egípcios caíram ainda na fase de grupos.

. . pic.twitter.com/Jrsp3YOjk7 Mohamed Salah (@MoSalah) July 10, 2026





O goleiro Shobeir, por exemplo, ganhou os holofotes ao defender um pênalti de Messi, enquanto os atacantes Ashour e Zico também se destacaram ao lado do técnico Hossam Hassan, que inclusive já garantiu a renovação de seu contrato para a sequência do trabalho.