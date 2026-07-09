Copa do Mundo: Supercomputador revela quem avança para as semifinais

Didier Deschamps, técnico da França, lidera equipe que é a principal favorita nas quartas de final da Copa, segundo supercomputador - (crédito: Franck Fife/AFP)

O supercomputador Opta, uma tecnologia especializada em análise de dados, projetou os times favoritos para avançar de fase nos confrontos das quartas de final da Copa do Mundo. As projeções indicam favoritismo para França, Espanha e Argentina em seus respectivos jogos.

Segundo os cálculos, a seleção francesa é a que tem mais chances de seguir para a semifinal, com 72,10% de probabilidade de vitória sobre Marrocos, que aparece com 27,90%.

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A Espanha também surge com grande vantagem em seu duelo. A análise aponta 70,72% de chances de classificação para a equipe espanhola contra 29,28% da Bélgica.

Chances de classificação

No confronto entre Argentina e Suíça, os argentinos são os favoritos, com 63,62% de probabilidade de avançar. A equipe suíça tem 36,38% de chances.

O duelo entre Noruega e Inglaterra apresenta o maior equilíbrio, mas com vantagem para as inglesas. A Inglaterra possui 61,96% de chance de vitória, enquanto a Noruega tem 38,04%.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.