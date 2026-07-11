Al-Hilal mira Raphinha e prepara oferta de R$ 470 milhões ao Barcelona

Raphinha chegou ao Barcelona em julho de 2022, após se destacar pelo Leeds United (ING) - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, prepara uma investida milionária para contratar Raphinha nesta janela de transferências. O clube saudita estaria disposto a pagar 80 milhões de euros (cerca de R$ 470 milhões) ao Barcelona pelo atacante brasileiro.

Além da proposta financeira ao clube espanhol, o Al-Hilal ofereceria a Raphinha um salário quatro vezes maior do que o atual. A negociação, inclusive, teria o apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que financia grandes contratações do futebol local.

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Porém, apesar do interesse, o atacante não dá indícios que pretende deixar o Barcelona. O brasileiro, aliás, renovou recentemente contrato com o clube catalão até junho de 2028 e tem a confiança do técnico alemão Hansi Flick.

Raphinha chegou ao Barcelona em julho de 2022, após se destacar pelo Leeds United (ING). Pelo clube espanhol, tem 177 partidas, 75 gols, três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

O jogador está de férias e ainda realiza tratamento por causa de lesão muscular na coxa direita, sofrida no jogo contra o Haiti, na Copa do Mundo 2026.

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