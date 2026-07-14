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OBITUÁRIO

NY Times homenageia Garrincha com obituário 43 anos após morte do craque

Publicação relembra o talento do bicampeão mundial, sua parceria com Pelé e a trajetória marcada por glórias dentro de campo e dificuldades na vida pessoal

Texto faz parte da série
Texto faz parte da série "Esquecidos", dedicada a personalidades que nunca tiveram um obituário publicado pelo jornal norte-americano - (crédito: Divulgação/FIFA)

Após 43 anos da morte de Garrincha, o The New York Times publicou um obituário dedicado ao ídolo brasileiro. O texto faz parte da série “Esquecidos”, criada para reconhecer personalidades cuja as mortes não receberam um obituário do jornal na época em que aconteceram. A iniciativa resgata histórias de figuras marcantes da cultura, da ciência, da política e do esporte que, por diferentes motivos, ficaram de fora das páginas do veículo desde 1851.

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Na homenagem, Manuel Francisco dos Santos é apresentado como um jogador que contrariou todas as expectativas. Nascido com deformidades nas pernas, Garrincha parecia improvável para o futebol profissional. Ainda assim, tornou-se um dos maiores dribladores da história e foi fundamental nas conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962. O texto lembra que, no Mundial disputado no Chile, ele assumiu o protagonismo após a lesão de Pelé, terminou como um dos artilheiros da competição e foi eleito o melhor jogador do torneio.

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O jornal também descreveu a forma como Garrincha tratava a bola. Seu estilo misturava velocidade, equilíbrio e mudanças de direção imprevisíveis. Para ilustrar esse legado, o New York Times resgata um trecho do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que definiu o brasileiro como um artista do futebol. “Quando Garrincha jogava, o campo se transformava num picadeiro, a bola numa fera domesticada, o jogo num convite para uma festa.” Galeano ainda escreveu que “em toda a história do futebol, ninguém fez mais pessoas felizes”.

Pelé e Garrincha mantiveram uma amizade que marcou a história do futebol brasileiro
Pelé e Garrincha mantiveram uma amizade que marcou a história do futebol brasileiro (foto: Reprodução/NY Times)

Outro destaque da publicação é a parceria histórica com Pelé. Jeré Longman, repórter que escreve os obituários, relembra que os dois jamais perderam uma partida atuando juntos pela Seleção Brasileira. Ainda assim, o texto aborda como a relação dos brasileiros com Garrincha era diferente da admiração dedicada ao Rei do Futebol. Citando o jornalista Alex Bellos, a reportagem afirma que “embora os brasileiros coloquem Pelé num pedestal, eles não o amam da mesma forma que amam Garrincha”. Para Bellos, “Pelé simboliza a vitória. Garrincha simboliza jogar por jogar. O Brasil não é um país de vencedores. É um país de pessoas que gostam de se divertir.”

Além das conquistas, Garrincha passou por momentos difíceis fora dos gramados. O obituário relembra que o ex-craque enfrentou alcoolismo, problemas financeiros, depressão e relacionamentos conturbados após o fim da carreira. A publicação cita o casamento com a cantora Elza Soares, os episódios de violência, o acidente de trânsito que matou sua sogra e a deterioração de sua saúde nos últimos anos de vida. Garrincha morreu em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, vítima de complicações relacionadas ao alcoolismo.

Elza Soares foi companheira de Garrincha e é lembrada na homenagem que resgata a trajetória pessoal do craque
Elza Soares foi companheira de Garrincha e é lembrada na homenagem que resgata a trajetória pessoal do craque (foto: Reprodução/NY Times)

A homenagem também percorre a infância humilde em Pau Grande, no interior do Rio de Janeiro, onde o menino que brincava descalço com bolas improvisadas feitas de jornais acabou construindo uma das trajetórias mais marcantes do futebol. O texto se encerra com a frase gravada em sua lápide, que resume como ele ficou conhecido pelos brasileiros: “Aqui repousa em paz aquele que era a Alegria do Povo.”.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais

  • New York Times publica obituário de Garrincha 43 anos depois da morte do craque
    Texto faz parte da série "Esquecidos", dedicada a personalidades que nunca tiveram um obituário publicado pelo jornal norte-americano Foto: Divulgação/FIFA
  • Elza Soares foi companheira de Garrincha e é lembrada na homenagem que resgata a trajetória pessoal do craque
    Elza Soares foi companheira de Garrincha e é lembrada na homenagem que resgata a trajetória pessoal do craque Foto: Reprodução/NY Times
  • Pelé e Garrincha mantiveram uma amizade que marcou a história do futebol brasileiro
    Pelé e Garrincha mantiveram uma amizade que marcou a história do futebol brasileiro Foto: Reprodução/NY Times
  • New York Times publica obituário de Garrincha 43 anos depois da morte do craque
    New York Times publica obituário de Garrincha 43 anos depois da morte do craque Foto: Reprodução/Redes sociais
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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 14/07/2026 10:05
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