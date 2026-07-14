Pentacampeão Denílson critica postura de jogadores após queda do Brasil

A eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo segue repercutindo fora de campo. Nesta segunda-feira (13), Denílson usou as redes sociais para cobrar uma postura diferente dos jogadores após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. Para o pentacampeão, as mensagens publicadas apenas em texto não foram suficientes para reaproximar a equipe da torcida.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Depois da queda no Mundial, diversos atletas divulgaram notas de desculpas nas redes sociais. No entanto, nenhum jogador gravou um vídeo comentando a eliminação. Além disso, a delegação também recebeu críticas por não retornar ao Brasil logo após a participação na Copa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A maior parte dos jogadores seguiu diretamente para as férias, em destinos como Ibiza e Las Vegas. O lateral Danilo, do Flamengo, foi o único a voltar ao país, mas optou por não conceder entrevistas. Nesse contexto, Denílson avaliou que faltou uma demonstração mais espontânea por parte dos atletas.
"Faz um videozão trocando uma ideia, falando o que vocês escreveram. Se foram vocês que escreveram, porque às vezes é a assessoria que escreve e está tudo certo. Mas, mano… vídeo. A galera precisa sentir essa tristeza, sentir essa decepção. O torcedor brasileiro precisa se conectar com a seleção de novo."
Denílson vê distância entre Seleção e torcida
O ex-jogador afirmou acreditar que o elenco foi o maior prejudicado pela eliminação. Ainda assim, ressaltou que comunicados escritos passam uma sensação de distanciamento em um momento de forte frustração para o torcedor brasileiro.
"Eu tenho certeza que vocês sentiram a derrota. Mas só a escrita parece que fica um negócio muito frio para o torcedor. Mete a cara, pai. ‘Rapaziada, estou mal, perdemos’. Faz um vídeozinho. Só escrita fica um negócio muito ‘tô nem aí’, tá ligado?"
A derrota para a Noruega marcou a pior campanha da Seleção Brasileira em Copas do Mundo desde 1990. O resultado encerrou de forma precoce o primeiro Mundial do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, que também passou a ser alvo de críticas após a eliminação.
Entre os que se manifestaram está Romário. O tetracampeão questionou o desempenho da equipe durante a competição e aumentou a pressão sobre a Seleção depois de mais uma campanha frustrante em Copa do Mundo.
Apesar da queda nas oitavas, Ancelotti seguirá no comando da Seleção Brasileira para iniciar o ciclo visando a Copa do Mundo de 2030. O treinador tentará reconstruir a equipe e conduzir o Brasil de volta à disputa pelo hexacampeonato.
Saiba Mais
- Mundo Morre por eutanásia Catalina Giraldo, de 30 anos, que travou batalha judicial na Colômbia para ter acesso ao suicídio assistido por médicos
- Mundo A medida de Trump que pode facilitar acesso do CV e do PCC a fuzis americanos
- Mundo Guarda Revolucionária do Irã reivindica novos ataques contra Bahrein