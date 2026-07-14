Gabi confirma ausência da seleção na fase final da Liga das Nações

O Brasil enfrenta o Japão no dia 22 de julho pelas quartas de final do torneio, sem Gabi Guimarães - (crédito: Wander Roberto/COB)

A seleção brasileira feminina de vôlei terá uma baixa importante na fase final da Liga das Nações. Nesta terça-feira (14/7), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou que a ponteira e capitã Gabi Guimarães seguirá em tratamento e não viajará com a equipe para Macau, na China, onde será disputado o mata-mata da competição.

Segundo a entidade, a recuperação da jogadora evolui de forma positiva, mas o planejamento é preservá-la para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado em setembro, no Rio de Janeiro, e vale vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Gabi afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica e explicou que precisou de um período maior para se recuperar fisicamente.

"Infelizmente, este ano eu não vou participar da fase final da Liga das Nações. Meu processo de recuperação está indo super bem. Estou me preparando para voltar da melhor forma para o Sul-Americano, que é um campeonato importante porque vale classificação para os Jogos Olímpicos."

A capitã também relacionou o problema ao desgaste acumulado ao longo da carreira. Convocada para as seleções de base ainda na adolescência, ela destacou a sequência ininterrupta de temporadas entre clubes e seleção.

"Já são 16, 17 anos nesse ritmo. Clube, seleção, clube, seleção. Acabei precisando de um tempo maior na minha recuperação."

Além da ausência de Gabi, o Brasil também perdeu a central Julia Kudiess, que sofreu uma grave lesão no joelho durante a última semana da fase classificatória. A capitã lamentou o desfalque e ressaltou a importância da companheira para a equipe.

"Ela estava sendo um diferencial para a gente. Apesar de nova, tem uma liderança muito grande e vai fazer falta."

Nas quartas de final da Liga das Nações, o Brasil enfrentará o Japão no próximo dia 22 de julho, às 8h30 (de Brasília). Sem Gabi e Kudiess, o técnico José Roberto Guimarães convocou a ponteira Maira Basso e a central Larissa Besen para reforçar o elenco.