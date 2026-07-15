Residência de Lamine Yamal sofre tentativa de roubo

A tentativa de roubo aconteceu na madrugada de quarta-feira, após a partida em que a seleção espanhola venceu a francesa. - (crédito: Aric Becker/AFP)

A casa do astro da seleção espanhola Lamine Yamal sofreu uma tentativa de roubo na madrugada de quarta-feira (15), poucas horas após a partida em que a 'Roja' venceu a França por 2 a 0 pelas semifinais da Copa do Mundo.

"Houve uma tentativa de roubo em um domicílio em Esplugues de Llobregat", na periferia de Barcelona, declarou à AFP um porta-voz dos Mossos d’Esquadra, a polícia da região da Catalunha, que afirmou não poder identificar o proprietário por razões de privacidade.

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Mas o jornal catalão La Vanguardia informou que o alvo era a casa de Lamine Yamal, onde duas pessoas com balaclavas subiram o muro da propriedade, mas, ao serem surpreendidas pela segurança privada, fugiram.

A tentativa de roubo aconteceu na madrugada de quarta-feira, após a partida em que a seleção espanhola venceu a francesa graças, em parte, a um pênalti sofrido por Yamal, que abriu o caminho da vitória.

Segundo o La Vanguardia, a casa de Lamine Yamal é uma propriedade conhecida porque antes pertenceu ao ex-jogador Gerard Piqué e à estrela colombiana Shakira, quando estavam casados e moravam na capital catalã.

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Os Mossos d’Esquadra informaram que estão investigando "um roubo com violência" em outro domicílio de Esplugues de Llobregat, próximo ao de Yamal.

Os roubos em residências de jogadores de futebol, sobretudo em Madri, são relativamente comuns. Nos últimos anos, estrelas como Karim Benzema, Rodrygo e Dani Carvajal tiveram suas casas roubadas.