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TAXAS TRUMP

Trump recua, cancela taxa de 20% no Estreito de Ormuz e fala em acordo

Presidente disse que valores referentes à taxa serão susbtituídos por acordos comerciais

Segundo o presidente norte-americano, a medida foi trocada por
Segundo o presidente norte-americano, a medida foi trocada por "investimentos gigantescos" negociados com líderes do Oriente Médio - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14/7) que desistiu de cobrar uma taxa de 20% sobre produtos provenientes de navios que circulem pelo Estreito de Ormuz, conforme havia anunciado na segunda-feira (13/7). O norte-americano disse que vai "substituir" o imposto por acordos comerciais e de investimento com "vários países" do Golfo Pérsico. De acordo com o presidente, entretanto, o bloqueio naval será mantido.

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Na segunda-feira (13/7), após nova rodada de ofensivas com o Irã, Trump afirmou que os Estados Unidos "tomariam o controle" do Estreito de Ormuz, uma das maiores rotas globais de petróleo e gás, localizada na região costeira do Irã.

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Além disso, o republicano anunciou que os EUA passariam a cobrar uma taxa de 20% sobre os valores de produtos movimentados por navios que passam pelo canal. O anúncio foi responsável pro provocar alta no preço do petróleo, que atingiu o maior nível em um mês.

"Com base em conversas altamente produtivas com líderes do Oriente Médio, decidi substituir a taxa de reembolso de 20% devida aos Estados Unidos por acordos comerciais e de investimento que vários Estados do Golfo realizarão nos EUA", escreveu na rede social Truth Social.

O presidente dos EUA, porém, não detalhou quais países do Golfo Pérsico participariam do acordo. Entretanto, Trump disse que "investimentos giganetscos" seriam feitos pelos governos, nos Estados Unidos, para compensar a taxa que o americano queria impor em Ormuz. 

“Não acho que alguém deva poder cobrar uma taxa. (...) Não gosto dessa ideia, mas, ao mesmo tempo, não é justo que estejamos protegendo este estreito para o mundo inteiro”, declarou.

Até o momento de publicação desta reportagem nenhum governo do Golfo Pérsico havia confirmado os acordos.

Em junho deste ano, Estados Unidos e Irã firmaram um acordo para por fim à guerra. O tratado estabelecia um essar-fogo e abria um período de 60 dias para negociar pontos finais para a paz total. Na última semana, no entanto, o armistício foi abandonado.

Bloqueio naval será mantido

Embora tenha deixado a taxa de 20% de lado, o republicano afirmou que a estratégia dos EUA de retomar o bloqueio naval no Estreito de Ormuz, previsto para esta terça (14/7), continua nos planos.

Segundo ele, o bloqueio será exclusivo a embarcações iranianas e ao longo da costa. As Forças Armadas norte-americanas anunciaram que um novo bloqueio, formado por navios militares, começaria nesta tarde.

Antes do conflito, aproxidamente 20% de todo o petróleo e gás comercializados no planeta passavam pela área. O acordo de paz assinados por EUA e Irã, agora abandonado, previa que o caminho fosse reaberto, sem nenhuma taxa, durante 60 dias. Nesse tempo, Irã, Omã e países do golfo deveriam negociar a administração da rota.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 14/07/2026 14:53 / atualizado em 14/07/2026 15:18
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