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Messi iguala feito de Maradona e pode alcançar marca inédita na Argentina

Craque argentino repete feito de ídolo ao disputar segunda final seguida e pode ser o primeiro bicampeão a atuar em duas conquistas pela seleção

Maior artilheiro das Copas pode bater mais marcas de conquistar o título no domingo - (crédito: Foto: Divulgação/AFA)
Maior artilheiro das Copas pode bater mais marcas de conquistar o título no domingo - (crédito: Foto: Divulgação/AFA)

A classificação da Argentina para a grande final da Copa do Mundo estabeleceu marcas importantes para Lionel Messi. Além de chegar à sua terceira decisão do torneio e igualar a marca de Cafu, o craque também repete um feito de Maradona e pode conseguir uma realização inédita em sua seleção.

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Assim como Diego, Messi disputará a sua segunda final de Copa consecutiva. Nos anos 80, Maradona conquistou o título em 1986 e voltou à decisão em 1990, com outros seis companheiros que estavam na conquista no México. Agora, La Pulga repete o feito do ídolo, com outros 15 jogadores que estavam no elenco que se sagrou campeão no Catar.

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Inclusive, o craque pode, junto com 14 dos remanescentes, alcançar um feito inédito pela Argentina. Afinal, apenas Daniel Passarella esteve nas equipes campeãs em 1978 e 1986. Entretanto, o zagueiro não entrou em campo na conquista no México por problemas de saúde. Com isso, Messi, Dibu Martínez, Montiel, Tagliafico, Lisandro Martínez, Romero, Otamendi, Molina, Paredes, De Paul, Palacios, Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Thiago Almada podem ser os primeiros a ter duas conquistas atuando nos dois torneios.

Além disso, Messi pode fazer com que a Argentina iguale um feito do Brasil. Afinal, a Seleção se tornou a última a vencer duas Copas consecutivas, em 1958 e 1962. Anteriormente, a Itália também havia conseguido essa marca, em 1934 e 1938.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 16/07/2026 09:14
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