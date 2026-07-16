Mestre e aprendiz decidem a Copa do Mundo no MetLife Stadium

Luis de la Fuente foi professor de Lionel Scaloni no curso de treinadores da Real Federação Espanhola: técnicos vieram da base da Espanha e da Argentina - (crédito: CB.DA Press)

Nova Jersey — A final da Copa do Mundo colocará frente a frente dois treinadores promovidos às seleções principais depois de comandarem a divisão de base dos países. O espanhol Luis de la Fuente e o argentino Lionel Scaloni comandavam as categorias de formação da Real Federação Espanhola (RFES) e da Associação de Futebol Argentina (AFA) antes de serem indicados para assumir a prancheta das esquadras principais.

Lionel Scaloni treinava a seleção sub-20 da Argentina quando foi alçado ao cargo de técnico dos profissionais depois do fiasco de Jorge Sampaoli na Copa do Mundo de 2018. Desde então, o comandante de Messi e companhia acumula dois títulos da Copa América em 2021 e em 2024, levou o país ao tricampeonato no Mundial de 2022 e defenderá o caneco contra a Espanha no domingo, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Luis de la Fuente tem um currículo extenso no desenvolvimento de jogadores na academia da Espanha. Ganhou uma Euro Sub-19, uma Euro-Sub-21 e foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 ao perder a final por 2 x 1 para o Brasil. Quando La Roja caiu nos pênaltis para Marrocos nas oitavas de final de 2022, Luis de la Fuente foi indicado rapidamente ao cargo. Os resultados foram imediatos. Ele conquistou a Nations League na temporada de 2022/2023 e a Eurocopa em 2024 contra a Inglaterra.

Scaloni e De la Fuente jamais se enfrentaram como técnicos. A final da Copa do Mundo será o primeiro duelo entre eles, mas há um elo entre os dois profissionais. Ex-lateral-direito, o argentino se aposentou da carreira de jogador em 2015 na Atalanta da Itália. Quando decidiu virar treinador, se inscreveu no curso da Real Federação Espanhola de Futebol. Entre os professores do curso estava justamente Luis de la Fuente.

Era 2017. Scaloni se diverte quando conta essa história. “Fiz o curso de treinador com Luis de la Fuente, você sabia disso ou está descobrindo agora?”, respondeu a um jornalista espanhol ao analisar a final da Eurocopa de 2024 entre Espanha e Inglaterra, na Alemanha. Além dele, Fernando Redondo, Javier Saviola e Leo Franco estudaram com o instrutor no Centro de Treinamento da seleção espanhola em Las Rozas, na capital Madri.

“Quero que a Espanha se saia bem, e aqueles de nós que fizeram o curso de treinador em Las Rozas (com Fuente) foram muito ajudados por ele. Gosto da maneira como ele gere as coisas e de como os jogadores se dedicam ao máximo por ele. Parte da minha família é espanhola e, naturalmente, vou defender a Espanha”, afirmou Scaloni há dois anos.

Casado com Elisa Montero, o técnico mora em Palma de Mallorca e tem vínculo afetivo com a Espanha por ter jogado no Deportivo La Coruña (1998-2005) e pelo Mallorca (2008-2009)

Quando soube dos elogios de Scaloni, o professor Luis de la Fuente se emocionou e retribuiu os elogios ao aluno. “Ele é um cara ótimo. Demonstrou uma preparação excepcional e domínio do seu trabalho. Apreciou as palavras públicas, mas também quero transmitir isso a ele: é um ótimo treinador”, elogiou o comandante da Espanha, que instruiu na base, entre outros convocados, Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Merino, Zubimendi, Álex Baena, Fermín López.

O domingo reservará um encontro improvável. Em 2017, um professor ensinava os fundamentos da profissão a um ex-lateral argentino sentado na sala de aula de Las Rozas. Nove anos depois, mestre e aluno trocarão os cadernos pelo banco de reservas para disputar o maior título do futebol mundial.