Lewis Hamilton bate no terceiro treino livre; Bortoleto termina em 9º

O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa da terceira sessão de treinos no circuito de Spa-Francorchamps, em Spa, antes do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, em 18 de julho de 2026 - (crédito: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

O britânico Lewis Hamilton teve uma forte colisão com seu carro nos minutos finais do terceiro treino livre do GP da Bélgica, na manhã deste sábado (18). A batida na curva 13 do circuito ocorreu nos momentos finais e forçou o acionamento da bandeira amarela no fim da sessão de 60 minutos.

Em quinto lugar na atividade, o piloto da Ferrari saiu de traseira e atravessou a brita, acertando a traseira no muro. Ele chegou a abrir a volta rápida, mas o trajeto não foi concluído em razão do impacto. A suspensão do carro ficou danificada e o heptacampeão pediu desculpas a equipe pelo rádio. "Destruí o carro! Desculpem".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o segundo treino livre no circuito de Spa-Francorchamps, na sexta-feira (17), o francês Pierre Gasly, da Alpine, sofreu um acidente parecido, após perder o controle na brita. O veículo teve a asa traseira destruída com o impacto e a sessão ficou paralisada por mais de dez minutos com bandeira vermelha para remoção dos detritos.

Quem saiu feliz na atividade deste sábado foi o jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que fechou na liderança, com o tempo de 1m45s990. O líder da competição teve disputa acirrada com Lando Norris, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, que chegaram a fazer pressão em alguns momentos do treino.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto fechou com o 9º melhor tempo, com 1m47s049. O piloto da Audi vem de bons desempenhos nos últimos GPs e conseguiu pontuar no Circuito de Silverstone, na Inglaterra, no começo deste mês, após terminar com a 8ª posição. Na tabela da competição, o paulista está com seis pontos e ocupa o 14º lugar na tabela.