Brasileira erra nome de Haaland em vídeo e jogador reage

Cena veio à tona pouco depois de Haaland ter sido decisivo justamente na campanha que tirou a Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Uma tentativa frustrada de pronunciar o nome de Erling Haaland virou assunto nas redes sociais e acabou chegando ao próprio craque norueguês, que não deixou a piada passar em branco.

Tudo começou quando uma influenciadora foi perguntada se conhecia o atacante do Manchester City. Ao tentar ler o nome em voz alta, ela travou e errou a pronúncia repetidamente. O momento logo se espalhou pela internet e rendeu boas risadas entre os usuários.

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Com a repercussão, a gravação chegou até Haaland, que resolveu comentar a publicação com dois emojis de risada. A resposta do jogador também bombou, somando milhares de curtidas de brasileiros.

O timing chamou atenção: a cena veio à tona pouco depois de Haaland ter sido decisivo justamente na campanha que tirou a Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026. Mesmo com essa rivalidade recente ainda fresca, grande parte do público brasileiro preferiu levar na esportiva e curtir o momento de descontração com o atacante.

Veja o vídeo: