Noruega
Haaland vence por goleada na Copa do Mundo das redes sociais
Autor de sete gols na competição, Haaland passou de 40,7 milhões para 70,7 milhões de seguidores no Instagram
Noruega
Autor de sete gols na competição, Haaland passou de 40,7 milhões para 70,7 milhões de seguidores no Instagram
O norueguês Erling Haaland dominou a Copa do Mundo tanto em campo quanto nas redes sociais e liderou, com folga, o ranking divulgado nesta sexta-feira (17) dos jogadores que mais somaram seguidores no Instagram ao longo do torneio: cerca de 30 milhões.
Autor de sete gols na competição, conduzindo a Noruega até as quartas de final, Haaland passou de 40,7 milhões para 70,7 milhões de seguidores na rede social, segundo o ranking da plataforma SocialBlade.
Atrás do atacante do Manchester City aparecem o goleiro de Cabo Verde, Vozinha, e um nome já tradicional nesse tipo de lista: a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo.
Vozinha, uma das grandes surpresas desta Copa do Mundo, conquistou 27,4 milhões de novos seguidores.
Quando o torneio começou, ele tinha apenas 40 mil seguidores.
Cristiano Ronaldo ganhou mais 10,2 milhões de seguidores, chegando ao total de 675 milhões, a maior marca entre os jogadores de futebol no mundo.
Na sequência aparecem o brasileiro Neymar, com 6,8 milhões de novos seguidores, e Lionel Messi, com 6,1 milhões, durante a campanha da Argentina rumo à final contra a Espanha.
"Haaland já era um dos maiores jogadores do mundo para quem acompanha futebol, mas a Copa do Mundo tem uma capacidade única de romper essa bolha e levar os atletas a um público global muito mais amplo", afirmou Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo.
Completam o Top 10 Jude Bellingham (Inglaterra), com 6 milhões de novos seguidores; Gilberto Mora (México), com 5,8 milhões; Endrick (Brasil), com 5,4 milhões; e Michael Olise e Kylian Mbappé (França), com 4,5 milhões cada.