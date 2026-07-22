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Memphis Depay faz contraproposta, mas não convence Corinthians

Na visão da diretoria alvinegra, valores ainda estão distantes e beneficiam mais o holandês do que o clube

Memphis Depay e Corinthians vivem novela por renovação de contrato - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Memphis Depay e Corinthians vivem novela por renovação de contrato - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O estafe de Memphis Depay se reuniu com o setor financeiro do Corinthians na tarde desta terça-feira (21) para discutir a renovação contratual. Com o aval do atacante, os representantes apresentaram uma contraproposta que prevê a extensão do vínculo por mais duas temporadas.

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Apesar disso, a diretoria alvinegra não se mostrou animada com os termos. As informações são do colunista Samir Carvalho, do "Uol’.

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Na avaliação interna, os valores sugeridos ainda estão muito acima do que o clube considera razoável e beneficiam mais o jogador do que a instituição. O desconto oferecido em relação ao contrato atual foi considerado pouco significativo

Além da questão financeira, pesa contra o negócio a situação delicada do Corinthians no mercado. Isso porque o clube enfrenta seu quarto transfer Ban, consequência de dívidas deixadas pelo ex-presidente Augusto Melo em negociações envolvendo José Martínez, Talles Magno, Raniele e Charles. A atual gestão reforça que não pode assumir compromissos que comprometam ainda mais a saúde financeira da equipe.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 22/07/2026 07:06
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