Veja todos os vencedores da Copa do Mundo e quem está mais próximo do penta

O Brasil permanece como o único pentacampeão da história das Copas, liderando o ranking mundial de seleções - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026 ampliou para nove o número de títulos europeus nas últimas 12 edições do toreio e colocou a seleção entre as equipes bicampeãs da competição. Desde a criação do mundoal, em 1930, apenas oito países conseguiram levantar o troféu, todos eles pertencentes à Europa ou à América do Sul.

Apesar do novo título espanhol, o Brasil continua isolado como a seleção mais vitoriosa da história da Copa do Mundo. A equipe brasileira soma cinco conquistas, obtidas nas edições de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, mantendo o posto de única pentacampeã do torneio.

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Logo atrás aparecem Alemanha e Itália, empatadas com quatro títulos cada. Os alemães venceram os Mundiais de 1954, 1974, 1990 e 2014, enquanto os italianos conquistarm as taças de 1934, 1938, 1982 e 2006. A argentina ocuopa a sequência do ranking com três troféus obtidos em 1978, 1986 e 2022.

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Uruguai, França e, agora, Espanha dividem a condição de bicampeões. Os uruguaios foram campeões em 1930 e 1950, os franceses triunfatram em 1998 e 2018, e os espanhóis passaram a somar os títulos de 2010 e 2026. A Inglaterra completa a lista com a conquista de 1966.

Veja o ranking dos maiores campeões da Copa:

Brasil : 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002);

: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002); Alemanha : 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014);

: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014); Itália : 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006);

: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006); Argentina : 3 títulos (1978, 1986 e 2022);

: 3 títulos (1978, 1986 e 2022); Uruguai : 2 títulos (1930 e 1950);

: 2 títulos (1930 e 1950); Espanha : 2 títulos (2010 e 2026);

: 2 títulos (2010 e 2026); França : 2 títulos (1998 e 2018);

: 2 títulos (1998 e 2018); Inglaterra: 1 título (1966).

No recorte por continentes, as seleções europeias ampliaram a vantagem sobre as sul-americanas. Com o título espanhol, a Europa passou a reunir 13 conquistas, enquanto a América do Sul soma 10.

Os troféus europeus estão distribuídos entre Alemanha (4), Itália (4), França (2), Espanha (2) e Inglaterra (1). Já o continente sul-americano tem seus títulos concentrados em Brasil (5), Argentina (3) e Uruguai (2). Ainda assim, nenhuma seleção superou o desempenho brasileiro, que segue como o maior campeão da história da competição.



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