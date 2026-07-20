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Veja todos os vencedores da Copa do Mundo e quem está mais próximo do penta

Com bicampeonato em 2026, Espanha entra no seleto grupo das seleções com dois títulos mundiais

O Brasil permanece como o único pentacampeão da história das Copas, liderando o ranking mundial de seleções - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)
O Brasil permanece como o único pentacampeão da história das Copas, liderando o ranking mundial de seleções - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026 ampliou para nove o número de títulos europeus nas últimas 12 edições do toreio e colocou a seleção entre as equipes bicampeãs da competição. Desde a criação do mundoal, em 1930, apenas oito países conseguiram levantar o troféu, todos eles pertencentes à Europa ou à América do Sul. 

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Apesar do novo título espanhol, o Brasil continua isolado como a seleção mais vitoriosa da história da Copa do Mundo. A equipe brasileira soma cinco conquistas, obtidas nas edições de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, mantendo o posto de única pentacampeã do torneio. 

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Logo atrás aparecem Alemanha e Itália, empatadas com quatro títulos cada. Os alemães venceram os Mundiais de 1954, 1974, 1990 e 2014, enquanto os italianos conquistarm as taças de 1934, 1938, 1982 e 2006. A argentina ocuopa a sequência do ranking com três troféus obtidos em 1978, 1986 e 2022. 

Uruguai, França e, agora, Espanha dividem a condição de bicampeões. Os uruguaios foram campeões em 1930 e 1950, os franceses triunfatram em 1998 e 2018, e os espanhóis passaram a somar os títulos de 2010 e 2026. A Inglaterra completa a lista com a conquista de 1966.

Veja o ranking dos maiores campeões da Copa:

  • Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002);
  • Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014);
  • Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006);
  • Argentina: 3 títulos (1978, 1986 e 2022);
  • Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950);
  • Espanha: 2 títulos (2010 e 2026);
  • França: 2 títulos (1998 e 2018);
  • Inglaterra: 1 título (1966).

No recorte por continentes, as seleções europeias ampliaram a vantagem sobre as sul-americanas. Com o título espanhol, a Europa passou a reunir 13 conquistas,  enquanto a América do Sul soma 10. 

Os troféus europeus estão distribuídos entre Alemanha (4), Itália (4), França (2), Espanha (2) e Inglaterra (1). Já o continente sul-americano tem seus títulos concentrados em Brasil (5), Argentina (3) e Uruguai (2). Ainda assim, nenhuma seleção superou o desempenho brasileiro, que segue como o maior campeão da história da competição.

Todos os campões da Copa do Mundo

  • 1930: Uruguai;
  • 1934: Itália;
  • 1938: Itália;
  • 1950: Uruguai;
  • 1954: Alemanha;
  • 1958: Brasil;
  • 1962: Brasil;
  • 1966: Inglaterra;
  • 1970: Brasil;
  • 1974: Alemanha;
  • 1978: Argentina;
  • 1982: Itália;
  • 1986: Argentina;
  • 1990: Alemanha;
  • 1994: Brasil;
  • 1998: França;
  • 2002: Brasil;
  • 2006: Itália;
  • 2010: Espanha;
  • 2014: Alemanha;
  • 2018: França;
  • 2022: Argentina;
  • 2026: Espanha.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/07/2026 15:22
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