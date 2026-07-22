Rony exalta atuação do Santos em goleada: "As coisas fluíram"

O Santos está próximo da classificação para as oitavas de final da Sul-Americana e apaziguou um pouco do ambiente tenso dos últimos dias. Na noite desta terça-feira (21), o Peixe goleou a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 1, e conquistou uma grande vantagem nos playoffs do torneio continental.

Depois de mais de cinco meses, o atacante Rony voltou a marcar com a camisa alvinegra. Todavia, o jogador não escondeu que há uma cobrança quando as coisas não fluem e exaltou que a equipe conseguiu apresentar dentro de campo aquilo que trabalhou ao longo da intertemporada.

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"Sabemos quando as coisas não acontecem. Eu me cobro bastante. Hoje estamos colhendo o que plantamos durante a parada, as semanas de trabalho. Trabalhamos muito. Já era para ter colhido no último jogo e não aconteceu. Hoje as coisas fluíram. Estão todos de parabéns pela entrega e seriedade", pontuou.

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Além da cobrança individual, o atacante também reforçou que o time sabia que precisava fazer uma grande atuação. Rony parabenizou todo o elenco. Entretanto, ressaltou a importância da partida de volta, mesmo com a vantagem, e da sequência de jogos que o Santos terá nas próximas semanas.

"Sabíamos que tínhamos que entrar com sangue no olho, concentrados para fazer uma grande partida. Eu acredito que está todo mundo de parabéns, um grande resultado no primeiro jogo. Ainda tem o segundo jogo. É voltar, descansar, porque a gente tem uma maratona pela frente", afirmou.