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Neymar desmente atrito com jovens do Santos: "Não sabem de nada"

Camisa 10 usa as redes sociais para dar sua versão sobre cobrança aos jogadores mais novos durante o intervalo do jogo contra a Chapecoense

Neymar usou as redes sociais para desmentir qualquer atrito com jogadores mais jovens do Santos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Neymar usou as redes sociais para desmentir qualquer atrito com jogadores mais jovens do Santos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Poucas horas após surgir a notícia sobre um possível atrito com os jogadores mais jovens do Santos, Neymar deu sua versão dos fatos. Nas redes sociais, o camisa 10 do Peixe desmentiu que tenha feito cobranças desrespeitosas a Gabriel Bontempo e João Ananias no intervalo de jogo com a Chapecoense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite de sábado (25/7).

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Na publicação, Neymar afirmou que as conversas e cobranças fazem parte da rotina de qualquer equipe de futebol e classificou como equivocada a interpretação de que teria ultrapassado os limites ao se dirigir aos companheiros mais jovens.

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"Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre que cobrei os jovens dentro do vestiário, totalmente mentira", afirma o jogador.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/07/2026 19:04
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