Neymar desmente atrito com jovens do Santos: "Não sabem de nada"

‘É normal de um grupo que quer vencer’

"Quem passou isso, por favor, não faça isso, não minta, pode perguntar para quem quiser, foi uma cobrança para o time, conversamos, eu, Lucas (Veríssimo), Arão, Gabi, todos falamos ali… Brazão… E a gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer. Mas não teve cobrança aos jovens. Isso não vou aceitar, essas mentiras", completou.

Neymar destacou que tem boa relação com os atletas do elenco e garantiu que jamais teve a intenção de desrespeitar qualquer companheiro. Segundo ele, episódios como esse são comuns no ambiente competitivo

"Se tiver que cobrar dentro do vestiário, independentemente de quem seja, é normal de um grupo que quer vencer", disse.

"Vocês que estão fazendo essas matérias mal intencionadas e mentirosas, não sabem de nada. Não sabem o que é futebol. Não participaram e nunca participaram de um elenco", acrescentou o jogador, referindo-se à reportagem publicada inicialmente pelo portal GE.