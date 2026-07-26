Gama transforma drama em classificação e segue vivo na luta pelo acesso

Henrique Almeida vibra o terceiro gol com os companheiros: assim como diante do Porto Velho, alviverde buscou o resultado em casa para passar nos pênaltis - (crédito: Filipe Fonseca/Gama)

Houve um momento no qual o sonho do acesso pareceu escapar pelos dedos do Gama. Houve outro quando o objetivo voltou a ganhar vida. Entre a apreensão, a esperança e a explosão de alegria, o Bezerrão testemunhou uma das tardes mais marcantes da história recente do clube. Na tarde deste domingo (26/7), o alviverde derrotou o América-RN, por 3 x 2, devolveu a desvantagem construída pelos potiguares na ida e confirmou a classificação às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro ao vencer por 4 x 3 na disputa por pênaltis.

O roteiro foi daqueles capazes de testar qualquer torcedor. Renato Soares abriu o placar e colocou o Gama novamente na disputa, mas duas falhas defensivas permitiram a reação potiguar antes do intervalo. Ramon devolveu o equilíbrio ainda nos acréscimos da primeira etapa e manteve a equipe viva. Depois do descanso, Henrique Almeida recolocou o Periquito em vantagem, empatou o confronto agregado e levou a decisão para a marca da cal. Nos pênaltis, Renan Rinaldi defendeu uma cobrança, enquanto Balotelli, ex-jogador do clube, acertou a trave na batida decisiva e sacramentou a classificação candanga.

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A vitória deixa o Gama a apenas dois confrontos do retorno à Série C do Campeonato. Dono da melhor campanha geral da Série D, o representante do Distrito Federal, agora ,espera a definição dos demais classificados para conhecer o adversário das quartas de final, fase responsável por definir os quatro clubes promovidos à terceira divisão nacional. Outros dois sairão dos playoffs entre os eliminados na próxima etapa.

Reação antes do intervalo

Impulsionado por um Bezerrão tomado pela torcida, o Gama assumiu a posse de bola desde os primeiros minutos, mas encontrou um América-RN disposto a controlar os espaços e administrar a vantagem construída em Natal. A primeira chegada perigosa foi dos visitantes, quando Balotelli apareceu na área e finalizou perto do gol defendido por Renan Rinaldi.

O panorama mudou aos 16 minutos. Renato Soares aproveitou um lançamento longo, ganhou da defesa potiguar na velocidade e tocou com categoria na saída de Renan Bragança para fazer explodir o estádio. O gol devolvia a igualdade ao confronto e recolocava o Gama definitivamente na briga pela vaga.

A resposta do América-RN, porém, foi imediata. Aos 22 minutos, Matheus Régis aproveitou a sobra de um escanteio afastado parcialmente pela defesa candanga para empatar. Pouco depois, outra desatenção custou caro ao Periquito. Luiz Thiago antecipou a saída de Renan Rinaldi após um lançamento do goleiro Renan Bragança e empurrou para o gol vazio, recolocando os visitantes em vantagem no agregado.

O golpe não derrubou o Gama. A equipe voltou a pressionar, viu Ramon acertar a trave em um chute de longa distância e insistiu até os acréscimos. Já nos minutos finais da etapa inicial, Felipe Clemente encontrou Willian Jr., que serviu Ramon. O atacante apareceu livre pela esquerda e finalizou de trivela para empatar novamente a partida e devolver confiança ao time antes do intervalo.

Pressão até o fim

O segundo tempo começou travado, com muitas disputas físicas e poucas oportunidades. O América-RN fazia o tempo correr quando possível, enquanto o Gama buscava acelerar as jogadas para transformar o domínio territorial em chances de gol.

A insistência foi premiada aos 20 minutos. Henrique Almeida cobrou falta com força, contou com a abertura da barreira e viu Renan Bragança falhar na tentativa de defesa. O terceiro gol incendiou novamente o Bezerrão e igualou o placar agregado.

Mesmo em vantagem no jogo, o Gama não encontrou tranquilidade. Os visitantes quase empataram em cabeçada de Lucas Rodrigues, salva praticamente sobre a linha por Galhardo. Na reta final, Henrique Almeida ainda desperdiçou uma boa oportunidade ao finalizar por cima. Já aos 45 minutos, Renan Rinaldi apareceu bem para impedir o empate potiguar e garantir a definição da classificação nos pênaltis.

Heróis na marca da cal

A tensão aumentou quando a bola foi colocada na marca do pênalti. Ramon abriu a série convertendo para o Gama, enquanto Coppetti respondeu pelo América-RN. Na sequência, os goleiros assumiram o protagonismo. Renan Bragança defendeu a cobrança de Henrique Almeida, mas Renan Rinaldi respondeu imediatamente ao parar Charles.

As equipes seguiram convertendo com Willian Jr., Ricardo Luz, Kennedy e Wellington Tanque. Coube a Gabriel Lima manter o Gama vivo na última cobrança da série regular. Do outro lado, Balotelli carregava a responsabilidade de manter o América-RN na disputa. Diante de um Bezerrão em êxtase, o ex-atacante alviverde acertou a trave e decretou uma classificação histórica para o Periquito, que segue sonhando com o retorno à Série C.