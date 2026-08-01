Vasco e Fluminense abrem oitavas da Copa do Brasil no Maracanã

As oitavas de final da Copa do Brasil começam hoje. E, para abrir os confrontos, Vasco e Fluminense fazem o clássico carioca como reedição das semifinais da temporada 2025. No última edição do mata-mata nacional, o cruzmaltino eliminou os tricolores, nos pênaltis, e se classificou à decisão, na qual perdeu a taça para o Corinthians. A partir de hoje, às 17h30, no Maracanã, os cariocas promovem mais um capítulo de uma revanche praticamente interminável. O SporTV transmite ao vivo.

Fluminense e Vasco vêm protagonizando grandes disputas nos últimos anos. Além do confronto pela Copa do Brasil de 2025, nesta temporada as equipes se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada e um empate. Agora, os rivais se reencontram nas oitavas de final do torneio, onde o clima para os vascaínos é de eliminar o rival novamente, enquanto os sentimentos tricolores são de vingança.

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Entretanto, a situação dos rivais cariocas no ano é distinta. O Vasco demorou para conseguir a primeira vitória após a Copa do Mundo. Após três tropeços, os vascaínos venceram o Independiente Medellín, por 1 x 0, e carimbaram a vaga à próxima fase da Sul-Americana. O sucesso no torneio continental amenizou o clima de tensão em São Januário e, em meio à má-fase no Campeonato Brasileiro, o encontro com o rival na Copa do Brasil surge como nova chance de resposta.

Para hoje, o técnico Pedro Emanuel terá uma baixa. Thiago Mendes foi expulso na última partida do torneio, contra o Paysandu, e está suspenso. O volante dará lugar a Tchê Tchê. Fora a ausência, a equipe terá força máxima para o confronto. "As vitórias sempre dão confiança, moral. Especialmente para este grupo, que estava precisando disso. Os atletas especialmente, porque dão a cara por nós, mas toda a nossa estrutura precisava desta vitória para acreditar no que é o nosso trabalho", disse o treinador português, com otimismo.

Pelo lado tricolor, a volta após a Copa também não é animadora. A equipe possui três empates e não venceu depois do hiato para o Mundial. Entretanto, o bom primeiro semestre deu ao Fluminense menos pressão para os momentos decisivos. O time ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro e segue vivo na Libertadores. Entretanto, o técnico Luis Zubeldia deverá ter conhecimento de como utilizar as novas contratações para a segunda metade da temporada.

Diferentemente do Vasco, o Fluminense possui mais atletas no departamento médico. O trio de zagueiros Freytes, Millán e Thiago Silva se machucou no último jogo diante o Bahia e estão sem expectativas de retorno. Jemmes pode estar à disposição para a defesa após tempo lesionado, mas ainda é uma incerteza. Com isso, espera-se a dupla Ignácio e Igor Rabello para o confronto.

Do meio para frente, o Fluminense vem com força máxima. Mesmo vaiado na última partida e após ter discutido com um torcedor, Hulk deve começar entres os titulares. Após o jogo contra o Bahia, Zubeldia saiu em defesa do atacante. "Eu sinto que todo jogador, por mais nome, trajetória e nível que tenha, pode precisar de um tempo de adaptação. Tomamos a decisão de colocá-lo como titular, por diferentes motivos, principalmente para que ele pegue ritmo rapidamente", contou.

Mais ação

Além de Vasco e Fluminense, as oitavas da Copa do Brasil apresentam mais dois jogos hoje. O Atlético-MG enfrenta o Juventude, às 19h30, na Arena MRV. A equipe gaúcha eliminou o São Paulo na última fase do torneio e vem embalada como vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde o retorno após a Copa do Mundo, o Galo jogou duas vezes pelo Brasileirão. Empatou por 1 x 1 com o Bahia, em casa, e venceu o líder Palmeiras, longe de Belo Horizonte, por 2 x 1. O Prime Video transmite.

Às 21h, Santos e Remo se enfrentam na Vila Belmiro, em um dos principais desafios da temporada 2026 para Neymar. Em busca de comemorar novamente um título com a camisa do Peixe, o atacante está apto e deve ser titular na partida de hoje e na volta, marcada para terça-feira, no Mangueirão. Mesmo sem convencer no retorno da temporada, o alvinegro crê no talento do astro para avançar às quartas de final da competição nacional após cinco anos.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz