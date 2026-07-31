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Netflix garante direitos da Copa do Mundo Feminina por R$ 1 bilhão

Plataforma adquiriu direitos para EUA e Canadá das Copas de 2027 e 2031 em acordo histórico avaliado em R$ 1 bilhão

Além de transmitir os mundiais de 2027 e 2031, a plataforma produzirá conteúdos documentais globais sobre as atletas - (crédito: Observatorio da TV)
Além de transmitir os mundiais de 2027 e 2031, a plataforma produzirá conteúdos documentais globais sobre as atletas - (crédito: Observatorio da TV)

A Netflix decidiu investir alto no futebol feminino e adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O acordo, válido para os Estados Unidos e Canadá, custou cerca de US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão).

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A plataforma também garantiu os direitos do Mundial de 2031.

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O valor, revelado pela Bloomberg, é menor que os US$ 485 milhões pagos pela Fox para exibir a Copa Masculina, mas ainda chama atenção. Entre os esportes femininos, só perde para os direitos da WNBA, avaliados em US$ 280 milhões anuais.

Segundo a Fifa, este é um momento histórico para os direitos de mídia esportiva. Além das transmissões ao vivo, a Netflix produzirá documentários exclusivos sobre jogadoras e o crescimento do futebol feminino, que serão disponibilizados globalmente.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 31/07/2026 09:28 / atualizado em 31/07/2026 09:29
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