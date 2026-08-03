Lutador do UFC, Allan Nascimento morre aos 34 anos

A UFC lamentou o falecimento e prestou condolências à família, amigos, companheiros de equipe e pessoas próximas ao lutador - (crédito: Reprodução/Instagram)

O lutador brasileiro Allan Nascimento, 34 anos, conhecido como "puro osso", morreu na manhã desta segunda-feira (3/8). A informação foi divulgada pelo UFC. De acordo com a publicação, o atleta foi "encontrado inconsciente após sofrer um aparente ataque cardíaco enquando dormia".

Uma equipe médica foi acionada e realizou atendimento, mas a morte foi declarada ainda no local. A UFC lamentou o falecimento e prestou condolências à família, amigos, companheiros de equipe e pessoas próximas ao lutador.

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Histórico de sucesso

Natural de São Paulo, Nascimento estreou no UFC em outubro de 2021, contra Tagir Ulanbekov. Depois da derrota por decisão dividida, venceu quatro das cinco lutas seguintes na organização. Entre os resultados, estão vitórias sobre Jake Hadley, Carlos Hernandez, Jafel Filho e Cody Durden. O brasileiro também recebeu duas premiações de “Performance da Noite” durante a passagem pelo UFC.

A última luta do atleta ocorreu em 20 de junho, quando enfrentou o norte-americano Mirch Raposo e perdeu por decisão dividida após três rounds.

Antes de chegar ao UFC, Allan também participou do Dana White's Contender Series, em 2018. Na ocasião, perdeu por decisão dividida para o brasileiro Raulian Paiva, mas posteriormente conseguiu uma oportunidade na principal organização de MMA do mundo.

A UFC não revelou informações sobre o local exato da morte e nem sobre como andam as investigações.