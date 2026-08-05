Cruzeiro vence a Chapecoense e avança às quartas da Copa do Brasil

Com direito a confusão, fratura e expulsões, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 x 0, no Mineirão, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Matheus Henrique anotou o primeiro gol da classificação, porém recebeu um chute no rosto e fraturou o nariz. Kaio Jorge, de pênalti, ampliou o marcador. Max e o preparador físico Glydiston Egberto, ambos da equipe catarinense, receberam o vermelho, assim como André Cunha, auxiliar da Raposa.
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O próximo compromisso da Raposa será novamente no Mineirão. Afinal, no domingo (9/8), os comandados do técnico Artur Jorge medem forças com o Mirassol, às 11h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão. A Chape, por sua vez, entra em campo no dia anterior, sábado (8/8), contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 20h30 (de Brasília).
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A primeira chegada foi dos donos da casa, quando Matheus Pereira arriscou de fora da área e mandou por cima. Minutos depois, o camisa 10 voltou aparecer e finalizou pelo lado esquerdo, mas Anderson salvou a Chape. Camilo, então, faz falta dura em Gerson, algo que gera uma confusão no meio de campo, e o amarelo do jogador dos visitantes.
Em outra boa chegada do Cruzeiro, Arroyo recebeu livre no meio da área, entretanto mandou a bola por cima do gol. Assim, Fabrício Bruno cruzou para Matheus Henrique, que aproveitou o rebote de Anderson e, de cabeça, abriu o placar. No fim dos primeiros quarenta e cinco minutos, o autor do gol da Raposa deixou o gramado com o nariz sangrando após um choque.
Os treinadores Artur Jorge e Rafael Lacerda batem boca na beira do campo. A arbitragem, então, apresentou o cartão vermelho para o auxiliar André Cunha. Glydiston Egberto, preparador físico da Chapecoense, também foi expulso. Dessa forma, o árbitro Matheus Delgado Candançan teve que analisar uma dividida e, na sequência, expulsou Max.
Apesar da fratura no nariz, Matheus Henrique seguiu na partida, sem proteção na região. Na volta do intervalo, Kaíque Kenji finalizou para boa defesa de Anderson, enquanto Kaio Jorge estufou a rede. Contudo, teve um impedimento no lance, e o gol foi anulado. Gerson, por sua vez, aproveitou um escanteio e cabeceou firme para nova defesa do arqueiro verde.
O camisa 19, por sinal, voltou a levar perigo ao acertar a trave do goleiro Anderson. Ao longo da segunda etapa, novas discussões ocorreram, como a de Gerson com membros da comissão técnica adversária.
Por fim, Kaio Jorge sofreu falta dentro da área. Na cobrança do pênalti, o centroavante bateu no canto e ampliou o marcador para delírio da torcida do Cruzeiro no Mineirão. Vale destacar que o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado na próxima terça-feira, dia 11, às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
CRUZEIRO 2 x 0 CHAPECOENSE
Copa do Brasil – Jogo de volta da Copa do Brasil
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Data e horário: 05/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Gols: Matheus Henrique 45’/1ºT (1-0); Kaio Jorge 40’/2ºT (2-0)
Público: 32.402 torcedores
CRUZEIRO: Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Matheus Henrique (Lucas Romero 15’/2ºT), Gerson, Matheus Pereira; Kaique Kenji (Felipe Moraes 23’/2ºT), Arroyo (Marquinhos 23’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
CHAPECOENSE: Anderson; Bruno Tubarão (Ênio 32/2ºT), Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Max, Fernando (Túlio Eduardo 16’/2ºT) e Giovanni Augusto (Bruno Matias 32’/2ºT); Rubens (Everton – intervalo) e Marcinho (Rodrigo 37’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Gabriel Rojas e Kaio Jorge (CRU); Camilo, Marcinho, Eduardo Doma e Anderson (CHA)
Cartões Vermelhos: André Cunha, auxiliar (CRU) aos 45' do 1º; Glydiston Egberto, preparador físico (CHA) aos 45' do 1º; Max (CHA) aos 51' do 1º