Corrida na Esplanada terá pelotão exclusivo para deficientes visuais

Muito além da competição, a corrida busca ampliar a conscientização sobre a saúde ocular - (crédito: Divulgação)

Mais de 60 pessoas formarão um dos pelotões mais simbólicos da 9ª Corrida De Olho na Saúde, neste sábado (8/8), na Esplanada dos Ministérios. Entre atletas com deficiência visual e guias, as duplas percorrerão os trajetos de 5 km ou 10 km lado a lado em uma iniciativa voltada à inclusão por meio do esporte.

A prova é a única de Brasília a manter um pelotão exclusivo para corredores com baixa visão ou cegueira total. A largada será às 17h, no 1º Quadrante da Esplanada dos Ministérios. Ao todo, mais de 1.200 participantes são esperados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Muito além da competição, a corrida busca ampliar a conscientização sobre a saúde ocular e mostrar que a deficiência visual não é obstáculo para a prática esportiva quando há acessibilidade e estrutura adequadas.

Presente desde a primeira edição, o pelotão inclusivo funciona em duplas. Durante o percurso, os atletas correm acompanhados por guias, responsáveis por orientar curvas, obstáculos e mudanças de direção. A dinâmica exige confiança e sintonia. O ritmo da prova é ditado pelo corredor com deficiência visual, enquanto o guia oferece segurança e suporte ao longo do trajeto.

Para o oftalmologista Takashi Hida, do Hospital de Olhos de Brasília (HOB), a iniciativa também reforça a importância da prevenção.

“Esta corrida reúne mensagens que precisam caminhar juntas: o cuidado com a saúde ocular, a conscientização da população, a acessibilidade e a inclusão. Muitas doenças dos olhos podem evoluir silenciosamente, por isso o acompanhamento oftalmológico é fundamental. Ao mesmo tempo, precisamos criar condições para que esse público possa praticar esportes e ocupar todos os espaços com autonomia, segurança e respeito."

Entre os participantes estará Nilson Cordeiro, atleta com deficiência visual total, que disputará a prova pela quinta vez. Ele credita à corrida uma mudança de hábitos e diz que o pelotão inclusivo faz diferença na experiência.

"A corrida mudou meus hábitos e passou a fazer parte da minha vida. Hoje, participo de várias provas, mas a Corrida de Olho na Saúde tem um significado especial, porque oferece um pelotão exclusivo e nos sentimos acolhidos, respeitados e incluídos", destacou o atleta, que correrá os 10km.