Com dois de Brenner, Vasco bate o Fluminense e vai às quartas de final

O Vasco, com Brenner decisivo, venceu o Fluminense, nesta quarta-feira (5/8), no Maracanã, diante de quase 50 mil, e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Neste que foi o jogo de volta das oitavas de final da competição, o atacante fez um gol em cada tempo. Martinelli diminuiu na reta final e o Tricolor pressionou até o fim, buscando o empate que levaria aos pênaltis. Mas levou mais um, de Puma. Assim, com o 3 x 1, o cruzmaltino está na próxima fase.
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Como o jogo de ida ficou no 0 x 0, este resultado classificou o Vasco. A agremiação embolsa mais R$ 4 milhões de premiação e agora espera o seu rival nas quartas de final da competição. Assim, o Vasco, que em 2025 eliminou o Fluminense na semifinal (perdeu a final para o Corinthians), segue em busca do bicampeonato da Copa do Brasil, já que venceu em 2011.
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O Vasco foi bem superior ao Fluminense no primeiro tempo, buscando atacar principalmente pela direita, com Andrés Gómez. Logo aos dois minutos, quase marcou com Thiago Mendes, que não conseguiu finalizar um cruzamento de Andrés Gómez.
Em seguida, Nuno arriscou de fora da área, Fábio quase engoliu um frango, mas, por sorte, a bola foi para escanteio. Bem postado, o Vasco, portanto, merecidamente chegou ao seu gol aos 33 minutos. Brenner aproveitou um pequeno cochilo de Ignacio para, de fora da área, pela esquerda, e observando Fábio adiantado, bater com força, por cobertura. Assim, o Vasco fez 1 x 0, com direito à lei do ex.
Até o intervalo, o panorama não mudou. Afinal, com justiça, já que teve 60% de posse de bola e venceu por 10 x 4 em finalizações, o cruzmaltino foi para o vestiário em vantagem diante de um Fluminense que errava muitos passes e jogava como um bando. Teve apenas uma chance clara já no fim da etapa com John Kennedy e saiu vaiado. Além disso, nem mesmo Lucho Acosta, seu cérebro, fazia algo relevante. Dessa forma, a superioridade vascaína foi incontestável nos primeiros 45 minutos.
O Fluminense voltou com Nonato na vaga de Savarino e com mais vontade. Aos dois minutos, um chute de Canobbio foi na trave esquerda de Léo Jardim. E seguiu em cima, perdendo boa chance com Guga e pressionando intensamente nos cinco primeiros minutos. Aos seis, o Vasco, que até então nada tinha feito na etapa final, encaixou um contra-ataque. Andrés Gómez recebeu de Tchê Tchê e cruzou para a chegada de Brenner entre os zagueiros. O chute de primeira foi colocado e Fábio não chegou a tempo.
O treinador Zubeldía, sem muito o que fazer, entrou com Ganso, Hulk e Cano para jogar todo no ataque. Ganso, que não entrava em campo desde maio, mandou uma bomba para a grande defesa de Léo Jardim. Pouco depois, Hulk, de falta, obrigou o goleiro vascaíno a fazer boa defesa. Aos 31, o Tricolor diminuiu. Martinelli iniciou a jogada e entrou na área para concluir cruzamento de Hulk e colocar fogo na reta final.
Mas a grande chance no fim foi vascaína, um chute de David para fora, num contra-ataque em que quatro vascaínos apareceram na área. Aos 53, David fez para o Vasco. Mas estava impedido. Gol anulado. Porém, no ataque seguinte, Puma (que entrou aos 44 minutos) iniciou a jogada e apareceu na área para, após cruzamento de Barros, concluir e fechar o placar.
FLUMINENSE 1X3 VASCO
Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)
Local: Maracanã, Rio (RJ)
Data: 5/8/2026
Público presente: 48.794
Público presente: 45.195
Renda: R$ 3.202.786,50
Gols: Brenner, 33’/1ºT (0-1); Brenner, 6’/2ºT (0-2); Martinelli, 31/2ºT (1-2); Puma, 54’/2ºT (1-3)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana (Soteldo, 43’/2ºT); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso, 11’/2ºT); Savarino (Nonato, Intervalo), Canobbio (Hulk, 11’/2ºT) e John Kennedy (Cano, 12’/2ºT). Técnico: Luís Zubeldía.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Ramon Rique, 24’/2ºT); Nuno, Brenner (David, 24’/2ºT) e Andrés Gómez (Puma, 44’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Cartões amarelos: John Kennedy, Guilherme Arana, Ganso (FLU); Jair, Leo Jardim, Andrés Gómez, Cuiabano, David (VAS)