Vasco vai às redes e provoca o Fluminense após classificação

O Vasco aproveitou o momento e provocou o rival Fluminense após avançar às quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5/8), no Maracanã. O clube publicou uma frase: "É o destino". O post, aliás, ironiza um cântico criado por tricolores para provocar exatamente o Cruz-Maltino.
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É o segundo ano consecutivo que o Vasco elimina o Fluminense da competição. Em 2025, o clássico carioca aconteceu na semifinal.
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O adversário da próxima fase será definido em sorteio, que está marcado para a próxima terça-feira, às 11h. O clube, portanto, embolsa mais R$ 4 milhões de premiação e agora espera o seu rival nas quartas de final da competição.
Veja as provocações do Vasco
Oops!... I Did It Again #VascoDaGama pic.twitter.com/CI376QgT8R— Vasco da Gama (@VascodaGama) August 6, 2026