Puma Rodríguez revela que pai sofreu infarto: "Luta pela vida"

Autor do último gol do Vasco sobre o Fluminense, o lateral Pumita Rodríguez revelou um drama familiar após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (6). O uruguaio comentou que o pai luta pela vida em um hospital após sofrer um infarto nas últimas semanas.

"Passei por um momento difícil. Estamos passando ainda com a carreira. Meu pai lutando pela vida, na verdade. Teve um infarto no coração, estava muito grave. Daqui a pouco vai melhorando. Ainda está em um quadro grave, mas também a mãe que fica o tempo ao lado dele. Mas todo mundo fazendo um esforço grande. E também, como falou ele, o apoio do time, de toda a gente. Na verdade, eu fico feliz", disse Puma Rodríguez ao sportv.

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Além disso, Puma destacou que, mesmo diante da situação, encontrou forças para atuar e ajudar o Vasco na classificação. O jogador, aliás, marcou o terceiro gol do triunfo vascaíno.

"Sinto o apoio dele, mesmo quando não estou dentro do campo. Se o time está forte, vamos vencer os jogos. Na verdade, não quero ficar mal. Ele está lutando, é forte. Minha família toda. Na verdade, como falei, lutando. Estava passando um momento mal. Mas eu também sempre quis estar do lado dele. Sinto o apoio. Como falei, minha mãe 30 horas, 40 horas dentro do hospital, acompanhando ele. Todo mundo fazendo um esforço muito grande. E, nada, falei para ele. Em um hospital que vai sair, que está lutando, que é muito forte", completou.

Veja vídeo de Puma

Mesmo passando por um momento difícil na vida pessoal, Pumita entrou em campo e ajudou o Vasco na classificação! As palavras emocionantes do nosso camisa 2 #VascoDaGama pic.twitter.com/L2qCUWmkes Vasco da Gama (@VascodaGama) August 6, 2026





Vasco na Copa do Brasil

Por fim, o Vasco embolsa mais R$ 4 milhões de premiação e agora espera o seu rival nas quartas de final da competição. Assim, o Cruz-Maltino, que em 2025 eliminou o Fluminense na semifinal (perdeu a final para o Corinthians), segue em busca do bicampeonato da Copa do Brasil, já que venceu em 2011.