Paquetá retorna, ganha confiança e surge como opção para o Flamengo

O retorno de Lucas Paquetá trouxe uma notícia positiva para o Flamengo em um momento importante da temporada. De volta aos gramados diante do Vitória pelo Brasileirão, o meia teve boa atuação. Após entrar aos 19 do segundo tempo, o atleta mostrou que pode voltar a ser uma peça importante no elenco rubro-negro às vésperas das oitavas da Libertadores.

Na disputa da Copa do Mundo, o jogador sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda diante do Japão, na segunda fase do torneio. Recuperado, apresentou movimentação, qualidade na construção das jogadas e participação no setor ofensivo. A atuação serviu como um primeiro passo para recuperar ritmo e confiança antes de uma sequência decisiva neste segundo semestre.

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"Quem tem noção do treino desportivo percebe que tivemos dois meses sem ter todos a treinar juntos. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que colocar os jogadores. Ninguém só com treinos vai ganhar forma. Hoje, o Arrascaeta conseguiu fazer 60 minutos muito bons, com intensidade, porque tive que começar numa fase menos bem e, agora, numa melhor", disse Leonardo Jardim.

"Agora, o Léo (Pereira) está melhor porque foi lançado anteriormente. Todos que vieram da Copa e estiveram lesionados vão ter um percurso, mas têm que jogar. Hoje tive oportunidade de ter o Paquetá um pouco. O Paquetá não está no seu melhor ainda, esteve lesionado, mas tem que ser lançado", completou.

"Como é bom estar de volta, em casa e vencendo! Obrigado nação, seguimos juntos! Grato a Deus sempre", frisou Paquetá em sua rede social.





Volta às vésperas das oitavas da Libertadores

A volta ocorre justamente em uma semana de oitavas de final da Copa Libertadores. Com a competição continental no centro das atenções, o Flamengo ganha mais uma alternativa para o meio-campo e aumenta as possibilidades de variação para os próximos jogos.

A presença de Paquetá amplia o leque de opções de Leonardo Jardim. Além da capacidade de atuar mais avançado, o jogador também pode contribuir na criação e na chegada à área, características que podem fazer diferença em confrontos de mata-mata. Ainda existe a necessidade de recuperar completamente o ritmo competitivo, mas a atuação animou a torcida no Maracanã.

Por fim, o Rubro-Negro encara o Cruzeiro, no Mineirão, na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no jogo da ida das oitavas da Libertadores. A volta, portanto, será na semana seguinte, dia 19 (quarta-feira), no mesmo horário. No Brasileirão, a equipe encurtou a distância para o líder Palmeiras, que atualmente é de seis pontos, com um jogo a menos.