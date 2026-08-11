Maratona Monumental recebe Permit Ouro e espera 12 mil atletas

Maratona Monumental de Brasília está entre as principais do Brasil - (crédito: Divulgação)

A Maratona Monumental de Brasília chega à sétima edição com expectativa de reunir cerca de 12 mil atletas entre os dias 20 e 22 de novembro de 2026. A programação terá provas de 5 km, 10 km, meia-maratona, maratona e Monumental Kids, com corredores de todos os estados brasileiros e de mais de 30 países inscritos.

A edição deste ano também marca uma conquista importante para a competição. A Maratona Monumental recebeu o Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para a prova de 42,195 km, a mais alta certificação concedida pela entidade às corridas de rua no Brasil. O reconhecimento considera critérios como organização, segurança, aferição do percurso e qualidade operacional.

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A prova é ainda a única competição brasileira integrante do Mega Finisher – South America Run Series, circuito internacional que reúne cinco maratonas em capitais sul-americanas. O programa premia atletas que completam cinco maratonas ou cinco meias-maratonas participantes em um período de até 60 meses, incentivando a participação de corredores de diferentes países.

Com a presença no circuito, Brasília amplia a inserção no calendário internacional da modalidade. O percurso da Maratona Monumental também contribui para esse apelo: com largada e chegada na Esplanada dos Ministérios, os atletas passam por cartões-postais como o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana, o Museu Nacional, a Ponte JK e a Avenida das Nações, além de trechos às margens do Lago Paranoá.

Programação

A programação será distribuída ao longo de três dias. Na sexta-feira (20/11), será realizada a Monumental Kids, às 9h. No sábado (21), acontecem as provas de 5 km e 10 km, ambas com largada às 17h. No domingo (22), a maratona começa às 5h, enquanto a meia maratona tem largada às 6h. Os horários foram definidos para aproveitar as condições da manhã e o nascer do sol sobre os principais monumentos de Brasília.

Além das provas individuais, os corredores poderão participar do Desafio Monumental, que combina percursos dos dois dias de competição. São quatro possibilidades: 5 km + meia maratona, 5 km + maratona, 10 km + meia maratona e 10 km + maratona. Quem completar o desafio receberá uma medalha exclusiva, além das premiações previstas pela organização.

Serviço

Data: 20, 21 e 22 de novembro de 2026

Local: Esplanada dos Ministérios

Programação

20/11 – Monumental Kids – 9h

21/11 – 5 km – 17h

21/11 – 10 km – 17h

22/11 – Maratona (42,195 km) – 5h

22/11 – Meia Maratona (21,097 km) – 6h

Distâncias: 42,195 km, 21,097 km, 10 km, 5 km, Monumental Kids e Desafio Monumental.

Inscrições: Ticketsports (clique aqui para acessar)