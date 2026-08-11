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Copa do Brasil terá três clássicos estaduais nas quartas de final

Oito gigantes do futebol brasileiro descobrem seus adversários na busca pelo título; fase tem recorde de técnicos estrangeiros na história do torneio

Sorteio define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil na sede da CBF - (crédito: Luciana Vermell/CBF)
Sorteio define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil na sede da CBF - (crédito: Luciana Vermell/CBF)

Um sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro, decidiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (11/8). Confira como ficou:

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  • Grêmio X Internacional
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Vasco x Vitória
  • Palmeiras x Santos

O vencedor de Grêmio X Internacional pega quem passar entre Cruzeiro x Atlético-MG. Já a outra chave terá Vasco x Vitória contra o vencedor de Palmeiras x Santos. Confira como foi:

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Esta fase do torneio também estabelece um recorde de técnicos estrangeiros na história da competição.

Os jogos são de ida e volta, e serão disputados entre as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 11/08/2026 10:56 / atualizado em 11/08/2026 11:31
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