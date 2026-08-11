Copa do Brasil terá três clássicos estaduais nas quartas de final

Um sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro, decidiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (11/8). Confira como ficou:
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- Grêmio X Internacional
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Vasco x Vitória
- Palmeiras x Santos
O vencedor de Grêmio X Internacional pega quem passar entre Cruzeiro x Atlético-MG. Já a outra chave terá Vasco x Vitória contra o vencedor de Palmeiras x Santos. Confira como foi:
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Esta fase do torneio também estabelece um recorde de técnicos estrangeiros na história da competição.
Os jogos são de ida e volta, e serão disputados entre as semanas de 26 de agosto e 2 de setembro
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