Vasco precisa ter quase 50% de aproveitamento para evitar rebaixamento

Com os dois gols marcados, Brenner chegou a cinco em 2026 pelo Vasco - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco ficou em situação delicada no Brasileirão. Sem vencer há oito jogos na competição, o Cruzmaltino tem a pior campanha do returno e ocupa a penúltima colocação geral. Dessa forma, o risco de rebaixamento aumentou após a goleada diante do Palmeiras por 4 a 1, no último domingo (23/8), no Nubank Parque, pela 24ª rodada. Para evitar a quinta queda, o Gigante da Colina vai precisar se superar.

Em penúltimo lugar com 22 pontos conquistados, o Vasco tem 65,6% de rebaixamento, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com um jogo a menos, o Cruzmaltino tem 16 jogos pela frente. Ou seja, precisa conquistar 23 de 48 pontos possíveis. Dessa forma, precisa ter 47,9% de aproveitamento até o fim do Brasileirão.

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Na sequência de jogos até o fim do Brasileirão, o Vasco ainda tem três clássicos pela frente, além de confrontos diretos contra Grêmio, Remo, São Paulo e Vitória. O Cruzmaltino também enfrenta Cruzeiro, Bragantino e Atlético, que disputam vaga na Libertadores. Ou seja, vai ter um calendário duro ao mesmo tempo em que precisa dividir atenções com a Copa do Brasil e Sul-Americana.

Em meio a necessidade de mais do que dobrar a pontuação no Brasileirão para sobreviver, o Vasco precisa lidar com um elenco curto disputando três competições. Portanto, o técnico Pedro Emanuel terá um grande desafio pela frente, tendo que manter a competitividade, brigar por títulos e, ao mesmo tempo, sobreviver.