Cruzeiro e Atlético fazem clássico quente, mas ficam no empate

Sendo assim, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1/9), pelo jogo de volta das quartas de final, dessa vez com mando do Atlético, na Arena MRV - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tudo igual no clássico mineiro do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente com um lindo gol de Arroyo, mas viu o Atlético Mineiro empatar logo depois com gol de Renan Lodi. Desse modo, o empate em 1 a 1 deu o tom de equilíbrio e definiu bem o que foram os primeiros 90 minutos do confronto decisivo.

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Sendo assim, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1/9), pelo jogo de volta das quartas de final, dessa vez com mando do Atlético, na Arena MRV.

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Muita briga, pouco futebol

Como era de se esperar de um clássico em um jogo de ida de quartas de final de Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético Mineiro fizeram um primeiro tempo de muita força física, muito suor e pouca inspiração. No primeiro minuto, o jogo já teve um lance polêmico com uma entrada de Kaio Jorge em Ruan Tressoldi, em que o zagueiro atleticano precisou ser substituído por concussão e levado de ambulância para um hospital para fazer exames.

Passado o susto inicial, Cruzeiro e Atlético mais lutaram do que jogaram futebol. Apesar do clima quente e das divididas ríspidas de ambos os times, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza soube controlar os ânimos e conduziu o primeiro tempo sem mostrar um cartão. Com bola rolando, cada time teve uma boa chance. O Galo quase abriu o placar com Vitor Hugo, de cabeça, em boa defesa de Otávio. Enquanto, Matheus Pereira, em chute mascado, viu Everson cair, mas voltar a tempo de fazer uma boa defesa.

Golaço aqui, golaço lá

Enfim, na etapa final de jogo, o Cruzeiro voltou melhor que o Atlético dos vestiários e contou mais uma vez com Keny Arroyo para balançar as redes. Assim como foi contra o Flamengo no último sábado pelo Brasileirão, o atacante equatoriano marcou um golaço de fora da área e colocou a Raposa em vantagem no placar aos 15 minutos.

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Contudo, o Atlético não se abateu com o gol sofrido e precisou de 10 minutos para colocar o placar em igualdade novamente no Mineirão. Em jogada pela ponta esquerda, o lateral recebeu dentro da área e finalizou entre o goleiro Otávio e a trave. Assim, explodindo de alegria os pouco mais de 2.500 torcedores do Galo no setor visitante.

Tudo igual

Nos minutos finais, apesar do Cruzeiro jogar em casa e ter mais a bola, o time de Artur Jorge preferiu não se arriscar totalmente ao ataque, uma vez que ainda terá pela frente o jogo de volta na próxima semana. Desse modo, o placar permaneceu empatado até o apito final e a classificação para a semifinal vai em aberto para o duelo da Arena MRV.

Próximos compromissos

Sendo assim, antes do jogo de volta, na próxima terça-feira (1/9), na Arena MRV, Cruzeiro e Atlético entram em campo neste final de semana pelo Brasileirão. Ambos jogam no sábado (29), com o Galo enfrentando o Vitória, às 18h30, em casa, e a Raposa visitando o Vasco, em São Januário, às 21h20 (de Brasília).

CRUZEIRO 1×1 ATLÉTICO

Copa do Brasil – Jogo de Ida – Quartas de Final

Data-Hora: 25/08/2026, às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 59.225 pessoas

Renda: R$ 4.917.351,00

Gols: Arroyo, 15/2ºT (1-0); Renan Lodi, 25’/2ºT (1-1)

CRUZEIRO: Otávio; Fagner (William, 28’/2ºT), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo, intervalo), Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique, 41’/2ºT), Matheus Pereira; Wesley (João Costa, 28’/2ºT), Arroyo (Bruno Rodrigues, 47’/2ºT) e Kaio Jorge (Villarreal, 41’/2ºT). . Técnico: Artur Jorge.

ATLÉTICO-MG: Everson; Alan Franco, Ruan Tressoldi (Vitão, 19’/1ºT), Vitor Hugo, Renan Lodi; Maycon (Natanael, 28’/2ºT), Kevin Castaño, Bernard (Alan Minda, 28’/2ºT), Fred (Cisse, 43’/2ºT), Cuello (Preciado, 48’/2ºT); Cassiera (Borbas, 43’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões Amarelos: Matheus Pereira (CRU); Alan Franco, Cuello (CAM)