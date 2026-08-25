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Verstappen correrá contra 100 pilotos de kart amador em Silverstone

A corrida inédita, batizada de "Max v 100", é fruto de uma parceria entre a Red Bull e a plataforma Disney+ e acontecerá no dia 16 de setembro

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen smiles during the drivers parade ahead of the Formula One Dutch Grand Prix at The Circuit Zandvoort, western Netherlands, on August 23, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP) - (crédito: John Thys/AFP)
Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen smiles during the drivers parade ahead of the Formula One Dutch Grand Prix at The Circuit Zandvoort, western Netherlands, on August 23, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP) - (crédito: John Thys/AFP)

O holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, correrá contra 100 pilotos de kart amador no circuito de Silverstone, no Reino Unido, anunciou a organização do evento nesta terça-feira (25).

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A corrida inédita, batizada de "Max v 100", é fruto de uma parceria entre a Red Bull e a plataforma Disney+ e acontecerá no dia 16 de setembro.

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"A prova reunirá simultaneamente 101 karts no grid de largada para uma das maiores corridas de kart já organizadas", afirmaram os organizadores.

O circuito de Silverstone é um dos mais tradicionais da temporada da Fórmula 1 e também recebe corridas da MotoGP.

Para Verstappen, a experiência será um retorno à sua paixão de infância, já que ele dominou o cenário do kart antes de chegar à elite do automobilismo na F1, categoria que na qual possui quatro títulos mundiais consecutivos (2021, 2022, 2023 e 2024).

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Por AFP
postado em 25/08/2026 18:48
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