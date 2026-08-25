Verstappen correrá contra 100 pilotos de kart amador em Silverstone

O holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, correrá contra 100 pilotos de kart amador no circuito de Silverstone, no Reino Unido, anunciou a organização do evento nesta terça-feira (25).
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A corrida inédita, batizada de "Max v 100", é fruto de uma parceria entre a Red Bull e a plataforma Disney+ e acontecerá no dia 16 de setembro.
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"A prova reunirá simultaneamente 101 karts no grid de largada para uma das maiores corridas de kart já organizadas", afirmaram os organizadores.
O circuito de Silverstone é um dos mais tradicionais da temporada da Fórmula 1 e também recebe corridas da MotoGP.
Para Verstappen, a experiência será um retorno à sua paixão de infância, já que ele dominou o cenário do kart antes de chegar à elite do automobilismo na F1, categoria que na qual possui quatro títulos mundiais consecutivos (2021, 2022, 2023 e 2024).
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