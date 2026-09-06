Quanto custa cair para a Série B? O impacto financeiro nos clubes

Para um clube da elite, a queda para a Série B representa um abalo financeiro profundo - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O rebaixamento no futebol brasileiro vai muito além da tristeza do torcedor. Para um clube da elite, a queda para a Série B representa um abalo financeiro profundo, capaz de comprometer o futuro da instituição por anos.

A perda mais imediata e severa está nas cotas de transmissão de TV. Uma equipe que recebe valores na casa das centenas de milhões de reais na Série A pode ver essa receita despencar para menos de 10% do montante original na segunda divisão. Esse corte drástico é o ponto de partida para um efeito dominó nas finanças do clube.

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Essa nova realidade força uma readequação orçamentária imediata. O planejamento para a temporada seguinte precisa ser refeito do zero, com uma capacidade de investimento muito menor para a montagem do elenco e para a manutenção da estrutura geral.

Além da TV: outras perdas financeiras

Os contratos de patrocínio também sofrem um forte impacto. A maioria dos acordos comerciais, tanto o máster quanto os secundários, possui cláusulas de redução automática em caso de rebaixamento. A lógica é simples: com menos visibilidade na mídia, a exposição da marca diminui, e o valor do patrocínio acompanha essa queda.

A arrecadação com bilheteria e programas de sócio-torcedor é outra área diretamente afetada. Com jogos menos atrativos e contra adversários de menor apelo, a média de público nos estádios tende a cair. Muitas vezes, o clube é forçado a reduzir o preço dos ingressos para tentar manter uma presença mínima de torcedores.

O próprio elenco perde valor de mercado. Jogadores que atuam na Série B são avaliados com um preço menor, e para fazer caixa e equilibrar as contas, muitos clubes precisam vender seus principais talentos por valores bem abaixo do que conseguiriam na elite do futebol.

A reestruturação interna também se torna inevitável. O corte de custos geralmente resulta em demissões de funcionários em diversas áreas, do administrativo ao departamento de futebol. O desafio não se resume a apenas uma temporada, exigindo um planejamento rigoroso para um retorno rápido à Série A, um caminho que outros gigantes já mostraram ser bastante tortuoso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.