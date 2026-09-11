São Paulo anuncia a contratação de Pedro Lima, do Wolverhampton

O São Paulo surpreendeu no último dia da janela de transferências. Afinal, nesta sexta-feira (11/9), o clube acertou a contratação por empréstimo do lateral-direito Pedro Lima, do Wolverhampton, da Inglaterra. O defensor, de 20 anos, assinará até o fim da temporada, com bônus por participação em jogos que podem ampliar o vínculo até maio de 2027.

De acordo com o "Goat", o Tricolor não terá custos pela contratação de Pedro Lima. Aliás, o clube inglês, rebaixado à Segunda Divisão na última temporada europeia, arcará com 60% dos salários. O lateral perdeu espaço no início desta temporada após a contratação do experiente Trippier, de 35 anos, que chegou após passagem pelo Newcastle.

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Falta apenas a assinatura de contrato para a negociação ser finalizada. São Paulo e Wolverhampton devem concluir todos os trâmites no Transfer Matching System (TMS), sistema da Fifa utilizado para registrar transferências internacionais. Em seguida, o Tricolor poderá avançar para ter o jogador até o fim do ano.

Reforço do São Paulo terá concorrência

Pedro Lima é a sexta contratação do São Paulo nesta janela de transferências. Antes, o clube já havia acertado com o zagueiro Domingos Duarte, o lateral-esquerdo Iago, o lateral-direito Aurélio Buta, o volante Newton e o atacante Victor Sá.

Agora, o novo reforço disputará posição com Lucas Ramon e Aurélio Buta. Recentemente, Maik deixou o Tricolor emprestado a um time da Eslováquia, enquanto Cédric Soares perdeu espaço e treina separado do elenco.

Pedro Lima chegou ao Wolverhampton em 2024 após se destacar pelo Sport. Na última temporada, o clube inglês emprestou-o ao Porto B, pelo qual disputou nove jogos e deu uma assistência. Pelos Wolves, entrou em campo em 19 partidas desde 2025.



