Invicto, Brasil derrota Inglaterra e avança às oitavas da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira conquistou a virada no confronto contra a Inglaterra e avança ao mata-mata da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Na manhã desta sexta-feira (11/9), no Estádio Municipal de Bielsko-Biala, o Brasil arrancou nos acréscimos o 2 x 1 em cima das inglesas. Na etapa inicial, Lily Dent abriu o placar. Após a volta do intervalo, Clarinha converteu a cobrança de pênalti e coube a Gisele, nos minutos finais, carimbar a vitória verde-amarela na disputa.
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Com o empate, a Amarelinha assegurou a liderança do Grupo B. Desta forma, entrará em campo na próxima quarta-feira (16/9), às 10h, no Estádio Municipal de Bielsko-Biala, na Polônia. A vantagem de ser líder coloca a Seleção para enfrentar uma equipe classificada como terceira colocada das chaves: México (A), Gana (C) ou Estados Unidos (D), com o adversário ainda em aberto até o fim desta rodada.
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Desde 2002, o Brasil participa da competição mundial. Porém, nunca conseguiu uma posição mais alta além do terceiro lugar em duas edições (2006 e 2022). Este ano, a Copa do Mundo da categoria tem um peso diferente para as jogadoras. Fora o objetivo de conquistar o título inédito, serve de vitrine principalmente para as brasileiras por conta do Mundial profissional de 2027 no Brasil. Até lá, muitas atletas podem cruzar o caminho da convocação de Arthur Elias.
O jogo
Talvez, entre todos os desafios do Brasil na primeira fase, enfrentar a Inglaterra tenha sido o mais difícil. Mesmo com a classificação garantida, o time brasileiro entrou em campo para defender a invencibilidade. Porém, do outro lado, as inglesas tinham os próprios interesses: a liderança da chave. Dentro das quatro linhas, cada bola foi disputada, um jogo acirrado para ambos os lados. O time de Camila Orlando empilhou algumas chances perdidas. Mas, aos 30 minutos, as Leoas abriram o placar. A atacante Lily Dent recebeu o cruzamento pela esquerda e, livre de marcação, mandou para o fundo da rede.
Na volta do intervalo, a Inglaterra não quis facilitar a vida do Brasil. Com a vantagem na parcial, as inglesas subiram as linhas e não deram paz à defesa brasileira. A Seleção buscava espaço, mas faltava criatividade nas jogadas. Pela esquerda, com Evelin, surgia do talento individual chances de finalização. Aos 29 minutos, Brendha sofreu a falta dentro da área, o VAR chamou e sinalizou o pênalti. A meio-campista Clarinha foi para a bola e, friamente, converteu a cobrança para igualar tudo em Biesko-Biala.
Na essência do futebol brasileiro, com a bola de pé em pé, o Brasil conquistou a virada contra a Inglaterra. Gisele tabelou com Evelin, invadiu a área e marcou o segundo gol brasileiro nos acréscimos do confronto para carimbar a primeira fase invicta da Amarelinha na Copa do Mundo.
Ficha técnica
Copa do Mundo Feminina Sub-20
Inglaterra 1 x 2 Brasil
Local: Estádio Municipal de Biesko-Biala, na Polônia.
Arbitragem: Alyssa Pennington (EUA)
Inglaterra
Cox; Bose, Sarwie, Shaw, Wellesley-Smith e Maltby; Cruft (Hylton), Klinger e Brown (Drury); Ademiluyi e Dent (Jones).
Técnica: Lydia Bedford
Gol: Lily Dent aos 30 minutos do primeiro tempo,
Cartão amarelo: Não houve.
Brasil
Eluiza; Sofia Couto, Ana Beatriz e Bianca; Emilly Lucas (Kaylane), Nogueira (Vitorinha), Dudinha (Gisele) e Clarinha; Brenda, Gio Canalli (Evelin) e Aninha
Técnica: Camila Orlando
Gol: Clarinha, de pênalti, aos 29 minutos do segundo tempo, Gisele aos 50 minutos do segundo tempo.
Cartões amarelos: Nogueira e Bianca
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*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima