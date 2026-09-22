Arthur Elias convoca Seleção Brasileira para amistosos contra a Argentina

Na tarde desta terça-feira (22/9), o técnico Arthur Elias divulgou a lista das jogadoras convocadas para os amistosos do Brasil contra a Argentina, em outubro. As duas partidas do clássico sul-americano serão as últimas oportunidades dos torcedores acompanharem a Seleção em casa antes da Copa do Mundo 2027. O Beira-Rio, em Porto Alegre, recebe o duelo em 10 de outubro. No dia 13, será a vez da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife.
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Durante o evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o técnico brasileiro anunciou 28 nomes para compor o grupo. Nesta convocação, o paulista trouxe uma mescla de experiência das jogadoras remanescentes com a juventude das atletas sub-20. O time de base retornou há poucos dias da disputa da Copa do Mundo Feminina da categoria, após serem eliminadas pela Espanha, por 1 x 0, na briga pela vaga na semifinal.
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A cada convocação, Arthur Elias afirma estar mais próximo da lista final. Desta vez, o treinador brincou ter 74% desta relação no que ele pensa para levar à Copa do Mundo, no próximo ano, no Brasil. Desde a chegada à Seleção, o paulista ampliou o leque de observação para as jogadoras. Durante a entrevista coletiva após o anúncio da lista, o técnico explicou sobre o critério utilizado para a escolha das atletas.
“Critério é sempre parecido: merecimento com o clube. Tenho cobrado para que a gente tenha uma performance cada vez melhor nos clubes, com mais minutagem e impacto no jogo. O que a atleta fez conosco no processo da Seleção, a projeção para daqui a nove meses na Copa e o momento da temporada”, esclareceu.
Após os amistosos de outubro, o Brasil embarca para o Japão na última data Fifa de 2026. Nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, a Seleção enfrenta as japonesas em Hiroshima e Okayama.
Confira a lista
GOLEIRAS
Lorena - Kansas City (EUA)
Yanne - Bahia
Thaís Lima - Benfica (POR)
Carlinha - São Paulo
ZAGUEIRAS
Thaís Ferreira - Corinthians
Isa Haas - América (MEX)
Tarciane - Lyon (FRA)
Mariza - Tigres (MEX)
Tayla - São Paulo
LATERAIS
Isabela - Paris Saint-Germain (FRA)
Raissa Bahia - Palmeiras
Bruninha - Gotham FC (EUA)
Tamara Bolt - Washington Spirit (EUA)
MEIO-CAMPO
Duda Sampaio - Corinthians
Angelina - Orlando Pride (EUA)
Jaqueline - Corinthians
Kaylane - Flamengo
Clarinha - Benfica (POR)
ATACANTES
Kerolin - Barcelona (ESP)
Priscila - América (MEX)
Gio Garbelini - Atlético de Madrid (ESP)
Bia Zaneratto - Palmeiras
Tainá Maranhão - Palmeiras
Geyse - América (MEX)
Jhonson - Corinthians
Maiara - Angel City (EUA)
Marília - Cruzeiro
Luany - Atlético de Madrid (ESP)
*Estagiária sob supervisão de Fernando Brito