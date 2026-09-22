Arthur Elias convoca Seleção Brasileira para amistosos contra a Argentina

Na tarde desta terça-feira (22/9), o técnico Arthur Elias divulgou a lista das jogadoras convocadas para os amistosos do Brasil contra a Argentina, em outubro. As duas partidas do clássico sul-americano serão as últimas oportunidades dos torcedores acompanharem a Seleção em casa antes da Copa do Mundo 2027. O Beira-Rio, em Porto Alegre, recebe o duelo em 10 de outubro. No dia 13, será a vez da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife.

Durante o evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o técnico brasileiro anunciou 28 nomes para compor o grupo. Nesta convocação, o paulista trouxe uma mescla de experiência das jogadoras remanescentes com a juventude das atletas sub-20. O time de base retornou há poucos dias da disputa da Copa do Mundo Feminina da categoria, após serem eliminadas pela Espanha, por 1 x 0, na briga pela vaga na semifinal.

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A cada convocação, Arthur Elias afirma estar mais próximo da lista final. Desta vez, o treinador brincou ter 74% desta relação no que ele pensa para levar à Copa do Mundo, no próximo ano, no Brasil. Desde a chegada à Seleção, o paulista ampliou o leque de observação para as jogadoras. Durante a entrevista coletiva após o anúncio da lista, o técnico explicou sobre o critério utilizado para a escolha das atletas.

“Critério é sempre parecido: merecimento com o clube. Tenho cobrado para que a gente tenha uma performance cada vez melhor nos clubes, com mais minutagem e impacto no jogo. O que a atleta fez conosco no processo da Seleção, a projeção para daqui a nove meses na Copa e o momento da temporada”, esclareceu.



Após os amistosos de outubro, o Brasil embarca para o Japão na última data Fifa de 2026. Nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro, a Seleção enfrenta as japonesas em Hiroshima e Okayama.



Confira a lista

GOLEIRAS

Lorena - Kansas City (EUA)

Yanne - Bahia

Thaís Lima - Benfica (POR)

Carlinha - São Paulo

ZAGUEIRAS

Thaís Ferreira - Corinthians

Isa Haas - América (MEX)

Tarciane - Lyon (FRA)

Mariza - Tigres (MEX)

Tayla - São Paulo

LATERAIS

Isabela - Paris Saint-Germain (FRA)

Raissa Bahia - Palmeiras

Bruninha - Gotham FC (EUA)

Tamara Bolt - Washington Spirit (EUA)

MEIO-CAMPO

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Jaqueline - Corinthians

Kaylane - Flamengo

Clarinha - Benfica (POR)

ATACANTES

Kerolin - Barcelona (ESP)

Priscila - América (MEX)

Gio Garbelini - Atlético de Madrid (ESP)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Tainá Maranhão - Palmeiras

Geyse - América (MEX)

Jhonson - Corinthians

Maiara - Angel City (EUA)

Marília - Cruzeiro

Luany - Atlético de Madrid (ESP)



*Estagiária sob supervisão de Fernando Brito