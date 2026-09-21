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Candangão Feminino: Minas Brasília goleia Legião por 23 x 0 na estreia

Recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, o Minas Brasília iniciou a defesa do título com autoridade no Bezerrão. Cresspom derrota o Ceilândia

Recém-promovido à primeira divisão, o Minas Brasília impós goleada por 23 x 0 no Legião na abertura do Candangão - (crédito: Patricy Albuquerque )
Recém-promovido à primeira divisão, o Minas Brasília impós goleada por 23 x 0 no Legião na abertura do Candangão - (crédito: Patricy Albuquerque )

O Candangão Feminino 2026 começou no fim de semana com quatro times na disputa pelo título. No sábado (19/9), as redes do Bezerrão balançaram 23 vezes. Na matinê, o Cresspom triunfou por 5 x 0 contra o Ceilândia. À tarde, foi a vez de o Minas Brasília marcar 18 gols diante do Legião.

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O dia começou com o duelo entre felinos. O Cresspom não entrou em campo para brincadeira. As tigresas dominaram as ações do jogo. O Gato Preto tentou buscar alternativas em contra-ataques quando as adversárias perdiam a bola, mas faltava efetividade no último passe. Letícia, Vitória, Akhemi e Maranhão duas vezes foram as responsáveis pelo placar elástico.

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No outro confronto do dia, o time do Legião ligou um sinal de alerta antes mesmo de entrar no jogo com apenas duas jogadoras à disposição no banco de reservas. O Minas foi impositivo o duelo todo. Na pausa para a hidratação ainda no primeiro tempo, o marcador já sinalizava o sétimo gol. As Leoas do Rock entram para se defender, a todo tempo com as linhas baixas e encontraram dificuldades para saírem com a bola. Gabi (2x), Rafa (3x), Jaynne (2x), Manu, Drielly, Rhayssa (3x), Harry, Michele (3x) e Batista (2x) foram as autoras dos gols.

Os clubes voltam a campo neste sábado (26/9), no Estádio JK. Minas Brasília e Ceilândia abrem a rodada, às 10h. Às 15h30 será a vez de Cresspom e Legião.

Próxima rodada

Sábado - Estádio JK

Minas Brasília x Ceilândia
Horário: 10h

Cresspom x Legião
Horário: 15h30

GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA %
Ceilândia SAF Ceilândia SAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cresspom Cresspom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legião Legião 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minas Brasilia Minas Brasilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 21/09/2026 18:52 / atualizado em 21/09/2026 18:54
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