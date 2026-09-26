InícioEsportes
Futebol

Chapecoense volta à Colômbia e recebe homenagens do Atlético Nacional dez anos após tragédia

Delegação visitou o centro de treinamento do Atlético Nacional, onde foi inaugurado um muro dedicado ao clube brasileiro

(FILES) In this file photo taken on December 02, 2016, the badge of the Chapecoense Real Brazilian football team, most of whose members were killed in a November 28 plane crash in the Colombian mountains, seen during a tribute at the club's Arena Conda stadium in Chapeco, in the southern Brazilian state of Santa Catarina. Chapecoense, the modest Brazilian football club that sparked a wave of global solidarity after the plane crash that decimated it in 2016, will return to the Brazilian first division in 2021 after a season in the B series. / AFP / DOUGLAS MAGNO - (crédito: DOUGLAS MAGNO)
(FILES) In this file photo taken on December 02, 2016, the badge of the Chapecoense Real Brazilian football team, most of whose members were killed in a November 28 plane crash in the Colombian mountains, seen during a tribute at the club's Arena Conda stadium in Chapeco, in the southern Brazilian state of Santa Catarina. Chapecoense, the modest Brazilian football club that sparked a wave of global solidarity after the plane crash that decimated it in 2016, will return to the Brazilian first division in 2021 after a season in the B series. / AFP / DOUGLAS MAGNO - (crédito: DOUGLAS MAGNO)

A Chapecoense está de volta a Medellín, na Colômbia, quase dez anos depois da tragédia que marcou para sempre a história do clube. A delegação chegou ao país na quinta-feira e participa de uma série de homenagens às vítimas do acidente aéreo de 2016. A programação inclui um amistoso com o Atlético Nacional, marcado para este sábado (26).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ainda durante o voo, jogadores e integrantes da comissão técnica receberam mensagens de apoio da tripulação. A emoção aumentou após a chegada a Medellín, cidade que mantém uma relação especial com a Chapecoense desde a tragédia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A delegação visitou o centro de treinamento do Atlético Nacional, onde foi inaugurado um muro dedicado ao clube brasileiro. Nesta sexta-feira, o grupo também esteve no local do acidente e conheceu memoriais e outros espaços criados em homenagem às vítimas.

"Numa manhã especial, marcada pela emoção e pelo significado de uma história que atravessou fronteiras, a Chapecoense foi homenageada pelo Atlético Nacional e recebeu um destaque especial durante o evento que celebrou as lendas do clube colombiano", escreveu o clube nas redes sociais.

A delegação também visitou o Estádio Atanasio Girardot, palco do amistoso entre Chapecoense e Atlético Nacional neste sábado. Antes do jogo, o elenco acompanhou o clássico entre Atlético Nacional e Millonarios, pelo Campeonato Colombiano, que terminou empatado em 1 a 1.

Nas arquibancadas, Neto, um dos sobreviventes da tragédia, foi aplaudido pelos torcedores presentes ao estádio.

TRAGÉDIA COMPLETA DEZ ANOS

No dia 29 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín caiu nas proximidades da cidade colombiana. A equipe viajaria para enfrentar o Atlético Nacional no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.

A aeronave da LaMia transportava 77 pessoas e ficou sem combustível antes de chegar ao aeroporto. O acidente deixou 71 mortos e apenas seis sobreviventes.

A tragédia comoveu o mundo do futebol. Clubes, jogadores e torcedores de diferentes países prestaram homenagens às vítimas. Em Chapecó, milhares de pessoas lotaram a Arena Condá para a despedida.

O Atlético Nacional teve papel importante nas homenagens. Adversário da Chapecoense na decisão que nunca aconteceu, o clube colombiano abriu as portas do Atanasio Girardot para uma vigília na noite em que a partida seria disputada.

Agora, uma década depois, Chapecoense e Atlético Nacional voltam a se encontrar em Medellín.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 26/09/2026 17:49
x