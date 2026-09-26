Santos negocia suspensão de contrato com Novibet após MP das bets

A Novibet ocupa grande parte da camisa do clube - (crédito: Reprodução/ Santos )

O Santos negocia com a Novibet, sua patrocinadora máster, a suspensão temporária do contrato de patrocínio após a Medida Provisória (MP) das bets assinada na última sexta-feira (25/9) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, a ideia é congelar o acordo enquanto o texto é analisado pelo Congresso Nacional.

Diferentemente de clubes e empresas que estudam a rescisão imediata de contratos, o Santos tenta preservar a parceria até que haja uma definição sobre as novas regras para as casas de apostas. As informações são do "Uol" em publicação neste sábado (26/9).

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A MP sairá no Diário Oficial da União (DOU) e terá validade inicial de 60 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 60. Durante esse período, caso a suspensão seja formalizada, a Novibet retirará sua marca da camisa santista e interromperá os pagamentos previstos no contrato.

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Acordo entre Santos e Novibet pode voltar

O acordo poderá retornar caso o Congresso aprove uma flexibilização que permita novamente a exposição das casas de apostas nos uniformes esportivos. Nesse cenário, Santos e Novibet voltariam aos termos atuais, sem reajuste nos valores.

Por outro lado, se a MP virar lei mantendo a restrição ou a proibição da publicidade de bets nos uniformes, a parceria se encerra de forma definitiva. A previsão é que isso ocorra sem aplicação de multas ou indenizações para qualquer uma das partes.

Contrato prevê mudanças regulatórias

O vínculo entre Santos e Novibet já possui uma cláusula específica para situações envolvendo mudanças na legislação ou proibições determinadas pelo poder público. Nesse caso, uma eventual rescisão definitiva seria enquadrada como motivo de força maior. A interpretação considera, afinal, que uma mudança regulatória imposta pelo governo é um fator externo e fora do controle das duas partes.

A Novibet ocupa atualmente o espaço máster da camisa do Santos. A parceria se deu em um cenário no qual as empresas de apostas representam uma das principais fontes de patrocínio do futebol brasileiro.