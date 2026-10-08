Jogador é condenado por atestado falso de Covid, mas escapa da prisão

Granit Xhaka foi condenado pela Justiça da Suíça e suspenso da seleção nacional - (crédito: Foto: Divulgação/Sunderland AFC)

Granit Xhaka foi condenado pela Justiça da Suíça por obter um certificado falso de vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia. O meio-campista do Sunderland, da Inglaterra, porém, escapou da prisão e recebeu uma multa suspensa de 150 mil francos suíços, (R$ 900 mil)

No entanto, a Justiça estabeleceu um período suspenso de dois anos. Assim, Xhaka só terá de cumprir a penalidade financeira caso cometa uma nova infração durante esse período. Além disso, o jogador já pagou os custos do processo.

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Jogador assumiu responsabilidade pelo caso

O episódio veio à tona em setembro, quando Xhaka admitiu que havia obtido o documento falso em 2022. Na época, ele ainda defendia o Arsenal e afirmou que enfrentava dúvidas e desconfiança em relação à vacina contra a Covid-19.

Eu aceito a decisão e assumo a responsabilidade pelas minhas ações, afirmou o jogador em uma publicação nas redes sociais. Xhaka também confirmou que prestou depoimento às autoridades suíças e colaborou com a investigação.

A investigação começou a partir de suspeitas envolvendo uma médica da cidade de Lucerna, acusada de fornecer certificados de vacinação sem aplicar as doses. A profissional negou as acusações, enquanto as autoridades analisaram o envolvimento de diferentes pessoas no esquema.

Depois de admitir a obtenção do certificado, Xhaka deixou a concentração da seleção suíça. Dessa maneira, o capitão não participou de quatro partidas da Liga das Nações durante a última Data Fifa.

No Sunderland, por sua vez, o técnico Régis Le Bris afirmou que o caso não prejudicou o desempenho do meio-campista nos treinamentos.



