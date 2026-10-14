Astro do pacote Neymar, Coutinho já causa impacto técnico no Santos

Nome mais estrelado entre as contratações recentes do Santos, Philippe Coutinho deixou ótima impressão nos primeiros jogos pelo clube. O meia de 34 anos, que estava há quase sete meses inativo, ganhou oportunidade em três partidas consecutivas e participou diretamente de dois gols, na vitória sobre o São Paulo e na derrota para o Atlético-MG, ambas fora de casa.

Com um total de 108 minutos em campo, o ex-jogador e ídolo do Vasco tem sido utilizado em doses moderadas pelo técnico Cuca. Em processo de melhora física gradual, o jogador foi titular em uma partida e entrou no decorrer de duas, justamente as que teve um desempenho melhor. No dia 2 de outubro, fez sua estreia pelo Peixe no SanSão, no Morumbis, antes do prazo esperado, ao surpreender a comissão técnica nos treinos. Após o clássico, comemorou o primeiro ato no novo clube e foi franco sobre os obstáculos físicos.

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A volta foi um pouco difícil, você entra em um jogo no segundo tempo, um jogo que está bem disputado, você dá dois, três piques, abafa um pouco, mas acho que aguentei bem. Consegui ajudar ali na hora de defender, então acho que foi importante, todo mundo se dedicou e saímos com os três pontos, declarou Coutinho, que não entrava em campo desde 14 de fevereiro.

Poucos minutos contra o Atlético-MG bastaram para dar primeira assistência pelo Santos

Contra o São Paulo, Coutinho entrou no lugar do argentino Álvaro Barreal e atuou o segundo tempo inteiro. O meio-campista acertou 19 dos 20 passes que deu, de acordo com dados do Sofascore. E um deles foi seu belo cartão de visitas. Com uma finta de corpo, ele superou o zagueiro Arboleda e iniciou a jogada do gol da vitória, de autoria de Gabigol após assistência de Everton Cebolinha.

No jogo seguinte, contra o líder Flamengo, na Vila Belmiro, Coutinho foi titular pela primeira vez e o desempenho foi mais discreto. Afinal, com o mesmo tempo em campo que teve na estreia, acertou menos passes (12) e foi substituído no intervalo, seguindo o cronograma previsto. Em seu lugar, entrou o parceiro Neymar. O camisa 10, que estava há mais de um mês sem jogar devido a lesão muscular, fez dois gols de pênalti e evitou a derrota santista.

Já diante do Atlético-MG, na Arena MRV, quando entrou aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de Gabriel Bontempo, Coutinho deu a sua contribuição mais brilhante até agora. Quando o placar estava 0 a 0, o camisa 11 deu assistência precisa, sem deixar a bola cair, para Gabigol balançar a rede do goleiro Gabriel Delfim. Apesar de o Peixe levar a virada nos acréscimos, o meia mostrou evolução física e teve participação mais intensa, aliada à sua conhecida técnica, no duelo em Belo Horizonte em relação aos jogos anteriores.

Contratado a pedido de Neymar, meia ainda não fez dupla com o companheiro

No tempo que esteve em campo pelo Santos, Philippe Coutinho não pôde reeditar a dupla que fez com Neymar na época de Seleção Brasileira. Contra o Flamengo, o meia saiu para a entrada do camisa 10. Já nos outros dois jogos disputou, o companheiro da Copa do Mundo de 2018 não foi relacionado. Após a partida contra o Rubro-Negro, o técnico Cuca fez um discurso cauteloso sobre a possibilidade de escalar os dois juntos em breve.

É muito cedo para falar dos dois juntos. Eles estão voltando agora, cada um por uma situação. Era um risco muito grande. Teve até uma falta que o Neymar bateu de pé esquerdo por estar sem a confiança natural. Temos que ir julgando jogo a jogo, explicou.

Neymar foi fundamental para o acerto entre Santos e Coutinho. Após a NR Sports, empresa da família do atacante, quitar dívida do clube com o francês Monaco e derrubar Transfer ban, ele conversou com o jogador para convencê-lo a atuar no Peixe com contrato curto, até o fim do ano, quando também termina o vínculo de Neymar. O meia foi o quinto reforço de um pacote viabilizado após o socorro financeiro, juntando-se a Rodinei, Lima, Everton Cebolinha e Arthur. Meu Deus do céu, se for um sonho eu não quero acordar, exultou o ídolo santista na chegada de Coutinho.

Semana cheia para treinar no Santos antes de sprint final

Após três jogos no intervalo de nove dias, Coutinho terá uma semana cheia de treinos para o próximo compromisso. Como o Santos só volta a campo no domingo (18), o meia poderá avançar mais na parte física para o jogo contra o Fluminense. Ademais, no Maracanã, Neymar voltará à equipe e pode ocorrer, enfim, a estreia da dupla pelo clube.

A derrota para o Atlético-MG encerrou uma série de oito jogos sem perder no Brasileirão. Em oitavo lugar, com 42 pontos, o Santos está a sete do G5, grupo das equipes que se classificam para a Libertadores. Porém, com a possibilidade da faixa aumentar a depender do desfecho das copas, Cuca tem a missão de manter a equipe mobilizada atrás de vaga no torneio continental.

Nas oito rodadas finais, o Santos terá quatro partidas como visitante (Fluminense, Bragantino, Vitória e Coritiba) e quatro na Vila Belmiro (Bahia, Palmeiras, Grêmio e Botafogo). Por isso, o clube conta com a inspiração de Coutinho, Neymar e cia. para emendar nova sequência positiva na reta final, voltar à Libertadores após seis anos e estender o contrato com a dupla até 2027.