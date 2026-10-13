Na Bombonera, Vasco vence o Boca e abre vantagem na semifinal da Sula

Se não for sofrido, não é Vasco da Gama. Diante de uma La Bombonera lotada, o Vasco garantiu uma vantagem mais do que fundamental na semifinal da Copa Sul-Americana. Com gol de Adson, o Cruz-maltino bateu o Boca Juniors por 1 a 0, em uma vitória que nem mesmo a expulsão de Andrés Gómez, na meio do segundo tempo, conseguiu atrapalhar.

Com o resultado, o Vasco vai para o jogo de volta, na próxima terça-feira (20), à priori no Maracanã, com a vantagem de poder jogar por um empate para garantir a vaga na final. Já o Boca Juniors, terá que vencer por dois gols de diferença para ir à decisão. Caso o time argentino devolva uma vitória pela vantagem mínima, a classificação será decidida nos pênaltis.

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Vascão na frente

Toda tensão e ansiedade digna de um jogo de ida de semifinal continental em La Bombonera foi tirada de letra pelo Vasco no primeiro tempo de jogo. Senhor na partida, o Cruz-maltinou soube neutralizar o ímpeto do Boca Juniors na primeira parte de jogo, onde o time argentino encheu a área vascaína com cruzamentos. Desse modo, o Vasco aproveitou os espaços dados pela defesa do time argentino para se aproximar do gol. Bruno Duarte teve uma boa chance e obrigou Montero a fazer uma bela defesa.

O Cruz-maltino tanto se aproximou que o gol saiu aos 25 minutos.Em jogada pelo lado esquerdo de ataque, Andrés Gómez levou a melhor sobre a marcação e acertou o cruzamento na cabeça de Adson. Do alto de seus 1,71m de altura, o atacante vascaíno testou bonito e não deu chances para o goleiro Montero, que ficou plantado e viu a bola morrer no ângulo.

Boca volta melhor e Vasco fica um a menos

A primeira chance a etapa final foi do Vasco, com uma chegada de PH, que desperdiçou uma boa oportunidade cara a cara com Montero. Após o susto, o Boca Juniors entrou de vez no jogo. Aos 9 minutos, Blanco carimbou a trave de Léo Jardim em um cruzamento despretensioso. Pouco depois, foi a vez de Ascacíbar assutar em finalização perigosa.

Contudo, aos 18 minutos da etapa final, o Vasco ficou com um jogador a menos. Após levar um cartão amarelo por retardar o reinício de jogo, Andrés Gómez entrou em conflito com o árbitro Piero Maza. Ao empurrar duas vezes o juiz, levou o segundo amarelo e foi expulso. O colombiano deixou o Vasco com 10 homens em campo pelo restante do segundo tempo.

Pressão xeneize até o fim

Com um jogador a mais, o Boca cresceu de vez na partida e encurralou o Vasco contra sua própria área. Ascacíbar, da entrada da área, carimbou o travessão de Léo Jardim. Villa, que entrou bem na partida, também teve chance de marcar, mas chutou por cima da meta. Em bola cruzada por Blanco, a zaga do Vasco cortou o perigo, mas viu a bola raspar na trave de Léo Jardim.

Nos minutos finais, o Boca Juniors empilhou oportunidades desperdiçadas. Na marca do pênalti, Merentiel não converteu a melhor chance e viu sua finalização explodir na marcação. No último lance, Enner Valencia teve a chance do empate na pequena área, mas Puma Rodríguez apareceu para salvar o dia. Triunfo vascaíno em La Bombonera e vantagem garantida para o jogo de volta.

Próximos compromissos

Antes de se enfrentarem pelo jogo de volta, na próxima terça (20), Boca Juniors e Vasco jogam pelos seus campeonatos nacionais. Na sexta (16), o Boca recebe o Talleres, pela 13ª rodada do Clausura, às 21h30, em La Bombonera. Já o Cruz-maltino vai até o Morumbis para enfrentar o São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão, no sábado (17), às 21h (de Brasília).

BOCA JUNIORS X VASCO

Copa Sul-Americana Semifinal – Jogo de Ida

Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

Data e hora: 13/10/2026, às 21h30 (de Brasília)

Gol: Adson, 25’/1ºT (0-1)

BOCA JUNIORS: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Alarcon (Villa, 14’/2ºT), Ascacíbar (Angel Romero, 40’/2ºT), Delgado; Flores, Palacios (Merentiel, 22’/2ºT) e Enner Valencia. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 37’/2ºT), Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Gabriel, 32’/2ºT), Thiago Mendes, Lescano (Ramon Rique, 37’/2ºT); Adson (Tchê Tchê, 23’/2ºT), Andrés Gómez e Bruno Duarte (Brenner, 32’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

Cartões Amarelos: Delgado (BOC); Adson, Sosa, Andrés Gómez (VAS)

Cartão Vermelho: Andrés Gómez* (VAS)

*expulso ao levar o segundo amarelo após empurrar o árbitro.



